СБУ затримала на хабарі підполковника поліції

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі одного з керівників управління інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що підполковник поліції вимагав шістсот доларів США за видалення з бази даних персонально-довідкового обліку відомостей про судимість місцевого мешканця.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України оперативники спецслужби затримали зловмисника поруч із місцем роботи під час одержання неправомірної вигоди.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Прес-центр СБУ

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