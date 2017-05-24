СБУ затримала учасників організованого злочинного угрупування

By  | 24.05.2017 | Filed under: Новини

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою затримали учасників організованого злочинного угруповання, яке тероризувало місцевих мешканців Львова.

Правоохоронці встановили, що до чітко структурованого угруповання входили особи раніше судимі за насильницькі злочини. Рядові члени банди штучно створювали конфліктні ситуації з пересічними громадянами, після чого «силовий блок угруповання» вимагав від мешканців фінансове відшкодування за вирішення інциденту.

Оперативники спецслужби задокументували, що бандити застосовували до жертв незаконне позбавлення волі, погрози та тортури. Співробітники СБ України затримали у Львові трьох учасників угруповання, у тому числі так званого «смотрящого».

У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 189 Кримінального кодексу України, зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають оперативно-слідчі дії.

Прес-центр СБУ

Трускавецький вісник

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