Напередодні Дня незалежності України в УРБАН-бібліотеці Трускавця відбулася демонстрація документального фільму режисера Григорія Шкляревського «Щаблі демократії». Після вступного слова завідувачки УРБАН-бібліотеки Віри Савки, скерованої передусім до дітей, які теж прийшли подивитися фільм, півгодинну стрічку було показано на екрані. Після цього присутні взяли участь у дискусії як щодо фільму, так і відносно демократичних змін в Україні з кінця 1980-х рр. до наших днів. В обговоренні взяли участь громадські діячі Віктор Пиців, Анна Литвин, Тарас Варивода, Володимир Ключак та волонтер Корпусу Миру в Україні Андрій Ленець.
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