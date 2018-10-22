«Щасливі разом»: інтеграційний проект руйнування стереотипів

Те, що у нашому суспільстві стороняться дітей з особливими потребами, не є новиною. Ізольованість життя сімей з такими дітьми частково продиктована саме суспільним несприйняттям. Та все ж на Дрогобиччині ситуація починає мінятися у кращу сторону. Низка благодійних фондів намагається впроваджувати проекти, які б зруйнували цю стіну недовіри та несприйняття. Так, 20 жовтня у Дрогобичі в приміщення Світлиці Фундації Святого Антонія відбулась перша зустріч в рамках проекту «Щасливі разом». Як зазначають організатори, метою заходу є інтеграція у суспільство родин, в яких є діти з особливими потребами. Тож перший пілотний захід поставив перед собою завдання допомогти таким родинам вийти в світ і отримати змогу спілкуватися дітям з ровесниками, а також батькам між собою.

Організатори «Щасливі разом» зробили усе, щоб у цей день комунікація відбувалася на найвищому рівні. У Світлиці Фундації зібралися діти з особливими потребами та їх сім‘ї, а також родини-волонтери. Нікому сумувати не доводилося. Конкурси, ігри і навіть танці були побудовані таким чином, щоб дати змогу кожному відчути себе переможцем, а також продемонструвати як індивідуальні сильні сторони, так і згуртованість тої чи іншої родини. Те, що діти звичні до забав, доводити не треба, проте азарт батьків перевершив усі сподівання. Вони не відставали від своїх малюків у конкурсах пантоміми чи танцю.

Звісно, в процесі заходу відбувалося невимушене спілкування між батьками. Від них довідуємося, що нарешті в Дрогобичі запрацював Інклюзивний ресурсний центр, який уже поставив перед собою досить багато завдань починаючи від психологічної підтримки і до вирішення психологічних та освітніх проблем.

По завершенні «змагань» кожен з маленьких учасників отримав цінний приз.

- У світі, де усе швидко змінюється, щораз менше часу залишається нам на спілкування зі своїми сім’ями та родинами. І те, що ми сьогодні зібралися саме в такому форматі, є дуже важливо. Сьогодні тут кожен є переможцем, оскільки переміг в собі стереотипи і вийшов у світ, зробивши крок на зустріч порозумінню та спілкуванню, – зазначила директор Фундації Святого Антонія Ольга Павловська.

Також Ольга Павловська подякувала родинам-волонтерам, які пожертвували своїм вільним часом у вихідний день.

Цей пілотний захід відбувався у рамках проекту «Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej», реалізованого в Україні за підтримки Фундації «Wolność i Demokracja» (Республіка Польща).

Ярослав Баран

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