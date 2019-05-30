Ще двом працівникам Дрогобицького РЕМу повідомили про підозру у загибелі 10-річного хлопчика

By  | 19.06.2019 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури 13 червня цього року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі малолітнього) двом працівникам Дрогобицької РЕМ ПрАТ «Львівобленерго». Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Йдеться про трагедію, яка сталась рік тому – 13 червня 2018 року. Того дня, під час спроби перейти річку Серет, хлопчик послизнувся на трубі та наразився на пошкоджений кабель. Дитину вдарило струмом.

Встановлено, що вказані особи залишили відкритим джерело струму, що і призвело до загибелі хлопчика. Усього підозрюваних четверо, серед фігурантів, зокрема, і керівництво підприємства. Двом із них 16.05.2019 вже обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, стосовно двох інших – вирішується питання. За вчинене зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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