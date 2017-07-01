Ще одна нагорода для Володимира Козявкіна

Герой України, професор, керівник Міжнародної клініки відновного лікування «Еліта» Володимир Козявкін удостоєний Ордену Дружби – нагороди Міжнародного Альянсу «Азербайджан-Україна». Орден 19 липня особисто вручив знаному трускавчанинові голова альянсу Ельмар Мамедов.

В процесі бесіди, яка відбулася між Ельмаром Мамедовим та Володимиром Козявкіним, було обговорено ряд важливих питань, зокрема щодо поглиблення співпраці в галузі лікування дітей з Азербайджану, хворих на ДЦП. Також в розмові йшлося про використання в Україні нафталанової олії, котра успішно застосовується при лікуванні шкірних, суглобових та інших захворювань. Сторони дійшли порозуміння щодо того, що між Україною та Азербайджаном є величезний потенціал для співпраці, який потрібно максимально використовувати для обопільної вигоди.

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