Ще одна трускавецька родина отримала квартиру

Як інформує відділ інформаційного забезпечення Трускавецької міської ради, 11 травня під час чергового засідання виконкому було вручено ордер та ключі від двокімнатної квартири жительці Трускавця Юлії Олексин. Жінка давно потребувала покращення житлових умов, адже жила в аварійному будинку. Проте численні звернення Юлії Олексин до мера Трускавця 2010-2015 рр. Р. Козира наштовхувалися на глуху стіну чиновницької байдужості. І ось тепер жінка отримала квартиру загальною площею 52,3 кв. м. на вул. Стефаника, 4. Ордер та ключі вручав мер Трускавця Андрій Кульчинський.

Донедавна Юлія Олексин разом із родиною (4 особи) проживала в однокімнатній квартирі площею 11,0 кв. м. Квартира трускавчанці надана на виконання інвестиційного договору з реконструкції ветхого житлового будинку № 4 на вул. Стефаника та договору про реалізацію інвестиційного проекту цього ж будинку.

Трускавецький вісник

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