Ще раз про земельні спори

Ми продовжуємо надавати відповідь на питання, як захистити своє право, якщо на Вашу земельну ділянку зареєстровано право власності за іншою особою. На це питання у рамках проекту «Я маю право» надає відповідь директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

- Які ж земельні спори вирішуються судом?

- Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

- До якого суду слід звернутися для вирішення земельного спору?

- За загальним правилом розмежування компетенції судів з розгляду земельних та пов’язаних із земельними відносинами майнових спорів відбувається залежно від суб’єктного складу їх учасників. Ті земельні та пов’язані із земельними відносинами майнові спори, сторонами в яких є юридичні особи, а також громадяни, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статус суб’єкта підприємницької діяльності, розглядаються господарськими судами, а всі інші – в порядку цивільного судочинства, крім спорів, зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень при реалізації ними управлінських функцій у сфері земельних правовідносин, вирішення яких згідно з пунктами 1, 3 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства віднесено до компетенції адміністративних судів.

- Які документи необхідно подати для звернення до суду?

- Для звернення до суду особа повинна скласти позовну заяву та додати до неї документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, та інші документи відповідно до вимог законодавства залежно від виду судочинства (цивільне, господарське, адміністративне).

В залежності від виду судочинства (цивільне, господарське, адміністративне), в рамках якого розглядається земельний спір, позивачу (скаржнику) необхідно сплатити судовий збір з урахуванням положень Закону України «Про судовий збір». Автоматичний розрахунок судового збору на сайті «Судова влада».

А на завершення нагадуємо, що на Дрогобичині з першого вересня 2016 року працюють три відділи – бюро правової допомоги, спеціалісти яких надають безоплатну первинну правову допомогу усім громадянам та вторинну (забезпечують доступ до адвоката) визначеним категоріям осіб. Окрім того у бюро відвідувачі зможуть скористатися такою послугою, як доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Фахівці бюро працюють за адресою: м. Борислав, вул. Міцкевича, 64; м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70; м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян із 8.00 до 17.00. А Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О.Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8. 00 до 17.00.

Марія Бойко

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