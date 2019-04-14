Що не робиться – все на краще

LIII позачергова сесія Трускавецької міської ради 25 квітня прийняла всього одне рішення – «Про участь в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Трускавецькі лікувальні води». Як би позитивно чи негативно не оцінювали це рішення та сам факт його прийняття різні люди, партії та групи впливу, але навряд чи хтось оспорюватиме факт, що день 25 квітня матиме важливі наслідки для майбутнього курорту та певних політичних еліт.

Спочатку подивимося хто був категорично за чи проти цього рішення. «За» виступали ПрАТ «Трускавецькурорт», міський голова Андрій Кульчинський, фракція «Самопоміч», фракція «Свобода». «Проти» були КУН, Ігор Кісак, Лев Грицак, Ініціативна група трускавчан з порятунку курорту Трускавець, міський осередок партії «Батьківщина», «Трускавецький Автомайдан», чисельне гроно підприємців міста та громадських активістів.

Хто допоміг міському голові прийняти це доленосне рішення? Окрім двох згаданих вище політичних сил, котрі з самого початку чітко заявляли про свою підтримку участі в ТОВ «ТЛВ», рішення пройшло завдяки повній підтримці фракції «Громадянська позиція» (4 голоси) та двом депутатам від «Батьківщини». І якщо до «ГП» питань немає, то з «Батьківщиною» явний когнітивний дисонанс – голова міського осередку Руслан Крамар чітко заявляє, що він проти поспіху, присутність депутатів обласної ради від «Батьківщини» Юрія Гудими та Ярослава Качмарика теж однозначно свідчить про намагання стримати владу міста від прийняття поспішних рішень, натомість Михайло Малащак та Наталія Пономаренко голосують «за».

Чи є плюси у тому, що дане рішення було прийнято? Так. Якщо не враховувати всі фінансові та юридичні ризики і особливо ту поспішність, з якою ПрАТ «Трускавецькурорт» хотів входження міста в ТОВ «ТЛВ», то все-таки місто матиме змогу детальніше ознайомитися зі станом гідромінеральної бази курорту. Безперечним плюсом є те, що рішення було прийнято з поправками, у тому числі з врахуванням деяких пропозицій від «Ради Старійшин», Лева Грицака та Ініціативної групи трускавчан. Мова йде про внесення пункту про початок роботи над розробкою Програми збереження та розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони природних лікувальних ресурсів курорту Трускавець. Хоча на бюджетній комісії 24 квітня мер Трускавця заявляв, що така програма мала б бути давно розроблена, але в архівах її чомусь немає, і хоча громадський діяч Віктор Пиців йому опонував, що така програма все ж існує ще з 1990-х років, та в даному випадку маємо конкретний факт – по ідеї мала б розпочатися робота над таким документом. Інше діло, що цей пункт може стати таким же мертвонародженим дитям, як пункт у рішенні сесії ТМР №697 від 09.11.2017 в частині відновлення роботи комунальної ГГРЕС.

Із виступів гендиректора ПрАТу Андріана Драновського, депутата Анатолія Стародуба, головного інженера ГГРЕС (тепер ТОВ «ТЛВ») Романа Кутного і виступів на попередніх сесіях та комісіях керівника ТОВ «ТЛВ» Андрія Тарнавського теж можна «витягнути» ряд плюсів для міста в разі співпраці міста та ПрАТу в форматі ТОВ «ТЛВ». І ці плюси, про які вслід за представниками ПрАТу постійно говорить Андрій Кульчинський, дійсно були б благом для Трускавця … при одній умові. Ця умова – це чесна гра, прозорі правила, взаємна довіра. Якщо так і буде, то все буде супер, якщо ж ні, то прийдеться не раз згадувати слова Володимира Шиманського про «жуліків», котрі не раз обманювали і яким вірити не можна.

Які мінуси прийняття цього рішення? На головний з них чітко вказав депутат Юрій Яворський у своєму виступі, котрий зібрав аплодисменти залу. Не поспішайте, все обдумайте, залучіть експертів у галузі права, фінансів, гідрогеології, і тільки тоді робіть кроки у правильному напрямку. На бюджетній комісії 24 квітня Юрій Яворський поставив питання чітко: якою є наша стратегічна мета – взяти під контроль громади гідромінеральну базу чи просто вступити в ТОВ? І навів хороший приклад – я не йтиму вперед, якщо там може бути прірва. Бо після першого, другого чи п’ятого кроку, які здаються правильними та успішними, буде крок фатальний.

Аргументи, чому не слід поспішати, озвучували депутати Роман Бучкович, Василь Тимчишак, громадські діячі Ігор Кісак, Олександр Богуцький, депутат облради Ярослав Качмарик, колишній міський голова Трускавця Лев Грицак. Що цікаво, не було категоричного «Ні!», були здебільшого заклики «Почекайте! Не спішіть! Вивчіть питання!».

Не хотілося б порівнювати процес входження міста в ТОВ «ТЛВ» з президентськими виборами, але певна аналогія напрошується сама собою. Оберемо кота в мішку, а потім розберемося. Але якщо Володимир Зеленський обраний в демократичний спосіб і має команду фахівців, то які фахівці відстоюватимуть інтереси громади Трускавця, якщо ПрАТ почне крутити, обманювати чи шантажувати? Юристи? Скільки їх в мерії і якого рівня? Юридична служба ПрАТу завжди була досить потужною. Економісти? На сесії було видно як творилося економічне диво, коли 500 тисяч перетворювалися в 10 тисяч, а збитки чудесним способом перетворювалися в прибутки 6 млн. грн. в рік, а то й у надприбутки. Фахівці з геології? Чи фахівці з усіх питань, яких в мерії працевлаштовано скільки там штатних одиниць?

Демократія має як переваги, так і недоліки. Перевагою є відповідальність за прийняття рішень. На відповідальності за це рішення, якщо в ньому будуть виявлені ознаки корупційних діянь, наголошував Лев Грицак. Він побажав депутатам, аби їх оминала тюремна доля, та вони й самі можуть на це сподіватися, адже зараз в державі панує колективна безвідповідальність і посадовці вкрай рідко несуть хоч якусь відповідальність за прорахунки.

Але що буде, якщо це змінюватиметься? Що буде, якщо за президента Зеленського садитимуть винних, а не безвинних, якщо за корупцію позбавлятимуть не лише права обіймати посади, але й конфісковуватимуть майно? Що буде, якщо всі мажорні ноти замовкнуть, а райдужні перспективи співпраці з ПрАТом поблякнуть? Що буде, якщо місто буде втягнуте в мільйонні боргові зобов’язання, а вийти з ТОВ «ТЛВ» не зможе, бо виявиться зв’язаним по руках і по ногах? Що буде, якщо все піде не так гладко, як планується, а навскоси, криво та не в ту сторону?

25 квітня на сесії Трускавецької міської ради було багато фарсу, напівправди та натяків. Натяків, що це не перша оборудка з прихованою користю, і що можна згадати попередні оборудки. Натяків, що все може бути значно гірше, ніж здається на перший погляд. Натяків на чиюсь особисту зацікавленість, на чиюсь некомпетентність, на чиюсь зраду чи підлість.

Чи завжди можна говорити правду? Наприклад, про лікувальні води Трускавця. Про справжні причини чи мотиви того чи іншого голосування. Про те, що до кінця каденції залишилося недовго, а дехто ще недостатньо збагатився. Запитання риторичне. Правда є одна, але має різні сторони. І колись шило з мішка вилізе обов’язково.

Прийняте рішення можна оскаржувати, можна ініціювати перевірки, контролювати кожен подальший крок у справі входження міста в обійми ПрАТу. Тісні братські обійми, в котрих можна знайти порятунок або погибель. Але день 25 квітня назад не повернеш, і питання наново не переголосуєш. Треба перегорнути цю сторінку і йти далі, надіючись, що вона була біла і чиста, а не чорна і брудна.

Бути оптимістом – це вірити, що все, що робиться – на краще. Дуже хочеться бути оптимістом і дуже хочеться вірити, що рішення сесії ТМР від 25 квітня про входження в ТОВ «ТЛВ» було правильним. Та на заваді цій вірі стоять інтуїція та розум. Тому краще не вірити, а надіятися. Бо надія вмирає останньою.

Володимир Ключак

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