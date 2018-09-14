Що необхідно знати про оренду землі?

На це питання у рамках проекту «Я маю право» надає відповідь директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин .

- Хто може бути орендодавцями земельних ділянок?

- Орендодавцями можуть бути власники земельних ділянок або органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України. Громадяни та юридичні особи набувають права оренди земельної ділянки:

- із земель державної або комунальної власності за результатами аукціону, а у випадках, передбачених частиною другою статті 134 Земельного кодексу України, – за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, в порядку, передбаченому статтями 123, 124 Кодексу;

- земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, – за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем.

- Як укладається договір оренди земельної ділянки?

- Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Типова форма договору оренди землі затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220. До договору оренди землі обов’язково включаються такі істотні умови:

- об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

- строк дії договору оренди;

- орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови. У разі якщо договором оренди землі передбачено здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення земельної ділянки, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи. Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця (одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування).

Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років. Разом з тим при передачі в оренду, зокрема, земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі не може бути меншим як 7 років, а якщо для таких цілей передаються земельні ділянки меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація – меншим як 10 років.

- Який розмір орендної плати за землю?

- Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. При цьому слід враховувати положення статті 1 Указу Президента України від 02 лютого 2002 року № 92 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)», згідно з якою одним із пріоритетних завдань пореформеного розвитку аграрного сектора економіки визнано, зокрема, запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства їх вартості. Особливості обчислення розміру річної орендної плати щодо земель державної і комунальної власності визначаються Податковим кодексом України.

- Чи можлива зміна умов договору?

- Зміна умов договору оренди землі здійснюється:

- за взаємною згодою сторін;

- у разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

- Як відбувається розірвання договору оренди?

- Розірвання договору оренди землі здійснюється:

- за згодою сторін;

- на вимогу однієї із сторін – за рішенням суду;

- в односторонньому порядку – якщо передбачено законом або договором.

Об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом.

Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

А на завершення нагадуємо, що на Дрогобичині з першого вересня 2016 року працюють три відділи – бюро правової допомоги, спеціалісти яких надають безоплатну первинну правову допомогу усім громадянам та вторинну (забезпечують доступ до адвоката) визначеним категоріям осіб. Окрім того у бюро відвідувачі зможуть скористатися такою послугою, як доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Фахівці бюро працюють за адресою: м. Борислав, вул. Міцкевича, 64; м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70; м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян із 8.00 до 17.00. А Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О.Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8. 00 до 17.00.

Марія Бойко

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