Що планує Уличне на найближчі три роки

У Дрогобицькому районі розпочалися засідання Рад регіонального розвитку населених пунктів. Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, перше засідання, у якому взяв участь перший заступник голови райдержадміністрації Руслан Щерба, відбулося вчора, 15 січня, в с.Уличне. Про зроблене в селі за останні три роки присутніх інформував сільський голова Святослав Стефанків. Уличненський сільський голова мав про що доповідати, адже протягом звітного періоду сільській раді за підтримки райдержадміністрації, облдержадміністрації та активу села вдалося зробити чимало. Лише протягом 2018 р. в Уличному реалізовано декілька масштабних проектів. Це, насамперед, — реконструкція нежитлової будівлі під дитячий садочок із ДФРР, вартість якого становить понад 11973,9 тис. грн. Було реалізовано два мікропроекти: капітальний ремонт місцевої школи (заміна підлоги) та капітальний ремонт народного дому. В минулому році також проведено реконструкцію водопровідних мереж на вул. Садова.

На 2019-2021 роки планується:

- капітальний ремонт даху та утеплення фасаду школи;

- капітальний ремонт шкільної котельні;

- будівництво локальних очисних споруд, системи централізованого каналізування та водовідведення;

- облаштування зон відпочинку з велодоріжками;

- укріплення берегів та руслорегулюючі роботи на р. Колодниця;

- капітальний ремонт дороги Уличне — Зимівки;

- капітальний ремонт та заходи з енергозбереження в приміщенні бібліотеки;

- встановлення вуличного відеоспостереження.

Серед проблем, які були озвучені мешканцями, – заміна аварійних електроопор вуличного освітлення та забезпечення гарячого харчування у школі.

Засідання Рад регіонального розвитку населених пунктів Дрогобиччини продовжиться. Сьогодні, 16 січня, відбудеться Рада регіонального розвитку Доброгостівської сільської ради.

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