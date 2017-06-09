«Що посієш, те й пожнеш» – це українське народне прислів`я тісно перегукується з біблійними словами «Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне» (Послання апостола Павла до галатів, 6:7). Якщо сіємо мир, добро та правду, то й збирати будемо хороший урожай порозуміння та взаємодовіри.

Проект «Сіємо зерна миру для урожаю порозуміння та взаємодовіри» реалізує відома в нашому краї Асоціація «Нові Горизонти» (Президент Олександр Магльона). Фінансує його Європейський Союз через Інструмент зі сприяння стабільності і миру (ІССМ). В рамках реалізації цього проекту 9 червня у мальовничому селі Жданівка на Дрогобиччині в садибі «Родинне гніздо» проходив семінар-тренінг «Мова миру – шлях успішної комунікації», участь в якому взяли представники міських та регіональних ЗМІ, громадських організацій, депутати, громадські діячі тощо.

Місто Трускавець на цьому семінарі представляли депутат Трускавецької міської ради, голова фракції «УКРОП» в ТМР Зоряна Домбровська, депутат ТМР та заступник голови ВГО «Право» Святослав Грабовський, член виконавчого комітету ТМР, громадський активіст, завідувач УРБАН-бібліотеки Віра Савка, головні редактори газет «Трускавецькурорт» та «Карпати» Галина Носова та Володимир Ключак, журналісти міського проводового радіо та агенції журналістських розслідувань «Трускавець-Онлайн» Наталія Бегін та Віталій Циніцький. Транспорт для поїздки трускавецької делегації в Жданівку на цей семінар безкоштовно надав генеральний директор Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Ярославович Грицак.

Не менш потужним був десант і з міста Дрогобича – громадські діячі, журналісти, освітяни. Чого вартує хоча б участь в семінарі знаного громадського діяча Святослава Сурми, який доводив дискусії до точки кипіння не тільки на семінарі, а навіть під час обіду.

У мальовничому куточку на межі між Дрогобицьким та Турківським районами, у садибі зеленого туризму «Родинне гніздо» зібралися небайдужі люди, щоб обговорити надважливу в сучасних умовах тему – що таке мова миру і яке її значення. Блискуче справилася зі своїми завданнями тренер Алла Волошина – до активної участі був залучений кожен і кожен продукував ідеї, ділився ними з іншими, захищав свою точку зору, аргументував, вчився, зростав інтелектуально та якісно.

Кожен їхав на цей семінар з якоюсь певною метою і на початку зустрічі розповів про цю мету. А далі під час практичних занять, які проходили у приміщенні Народного дому села Жданівка (сільський клуб, чистий, гарний та доглянутий), в рамках групової роботи учасники семінару-тренінгу дискутували про теми інформування та пропаганди, шукали шляхи дотику та відмінності між цими поняттями, вчилися чіткості подання месиджів.

Надзвичайно результативним була частина тренінгу, яку проводив Олександр Магльона і яка стосувалася передачі інформації. На прикладі передачі усної інформації через «кілька рук» присутні наочно змогли побачити, які інформація перекручується (навмисно чи ненавмисно), доповнюється, видозмінюється і інколи кінцевий варіант інформації є повністю протилежний першопочатковому.

Були обговорені також такі теми як інтеграція, об’єднання та соціалізація внутрішньо переміщених осіб (ВПО), приймаючих громад, учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих та зниклих безвісти шляхом соціальної згуртованості, толерантності та миробудівництва на Дрогобиччині.Звісно, не обійшлося без аналізу теперішньої ситуації в Україні.

- Розлюднення та дегуманізація дають простір для героя захищати жертву, – каже тренер Алла Волошина і тільки з цієї однієї фрази можна писати роздуми на цілу статтю. А словесна «сутичка» під час обіду між «двома Святославами» (Сурмою та Грабовським) стосовно правильності чи неправильності дій чинного президента України Петра Порошенка стала справжнім майстер-класом для присутніх як не треба спілкуватися. Бо люди, які не бажають почути та зрозуміти один одного, навряд чи зможуть переконати когось у правоті своїх ідей.

- Сьогодні від журналістів має лунати виключно мова миру. Говоримо мовою миру, бо в наш дім прийшла війна, – каже організатор навчання, Президент Асоціації «Нові Горизонти» Олександр Магльона. – Нашим наступним кроком стане зустріч в рамках «Живої Бібліотеки» у Трускавці і ще не раз ми повертатимемося до цієї теми. Наші волонтери провели соціологічне опитування «Чи володіємо ми мовою миру?» щодо рівня поінформованості населення Дрогобиччини про проблеми толерантності, порозуміння та взаємодовіри. Підготували свої творчі доробки й учасники конкурсу дитячого малюнку «Толерантність очима дитини», їх ми представили на сьогоднішньому заході. До співпраці ми запрошуємо всіх небайдужих. Адже головне значення в розвитку громадських ініціатив, в тому числі і завдань цього проекту для місцевих громад і суспільства в цілому, полягає у вдосконаленні і розширенні сфери комунікації громадян з державними органами на усіх рівнях (оснащення громадян необхідними ресурсами, формами, процедурами і механізмами співпраці з інститутами влади, інструментарієм впливу на державну політику шляхом, зокрема, формування своїх замовлень, з відповідною коректною артикуляцією, конструктивним чином формуючи власні потреби та інтереси, здійснення контролю за реалізацією громадських програм, що просувають реформи на місцевому рівні, спрямовані на толерантне відношення і недопущення дискримінації представників різних соціальних груп, рішення проблем, пов’язаних з соціальною адаптацією і інтеграцією внутрішніх переселенців, учасників АТО, “соціальних сиріт”, забезпечення їх соціально-культурної інтеграції в місцеве суспільство – Франковий край.

Символічним є факт, що до участі у семінарі на тему миру були запрошені всі «ворогуючі» сторони у Трускавці, зокрема і представники виконавчих органів влади, а також такі опозиційні діячі як Леся Дідик та Сергій Розора. Щоправда, через зайнятість вони відмовилися взяти участь у заході, тож замість них на семінар поїхали інші громадські активісти. Але сам факт, що у Франковому краї є сила, котра намагається пропагувати мову миру як засіб успішної комунікації, попередження небажаних конфліктів та здійснення спільної діяльності та благо розвитку краю, не може не радувати.

Із задоволенням, новими знаннями та навиками роз`їжджалися з «Родинного гнізда» та села Жданівка учасники семінару-тренінгу. В один голос вони висловлювали переконання, що такі зустрічі є вкрай важливими, потрібними, оскільки в лідерів громадської думки з`являється можливість глянути на проблему зі сторони, по-іншому підійти до її вирішення, розпочати процес спілкування не з мови ультиматумів, шантажу чи тиску, а з мови миру та конструктиву.

Учасники семінару висловлюють подяку Президенту Асоціації «Нові Горизонти» Олександрові Магльону за те, що такий чудовий захід було організовано на Дрогобиччині.

Володимир Ключак

P.S. Зміст цієї публікації жодним чином не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу.

Також читайте