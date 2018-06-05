Що потрібно знати абітурієнтам 2018 року

Поточного року в процес вступу абітурієнтів до вищих навчальних закладів запроваджуються деякі новації, що сприятимуть вдосконаленню вступної кампанії, підвищать її прозорість та забезпечать рівність у реалізації права громадян на отримання якісної вищої освіти. Як інформує Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, новації вступної кампанії-2018 такі:

- вступити до ВНЗ можна за результатами ЗНО 2016, 2017, 2018 років (результати актуальні з усіх предметів, окрім іноземних мов)

- з низки спеціальностей замість творчих конкурсів проводитимуться творчі заліки

- для вступу на бакалавра чи магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань два конкурсні предмети будуть фіксованими (українська мова та література, профільний предмет)

- посилено вимоги для вступу на окремі медичні спеціальності – не менше 150 балів з профільних предметів (біологія, хімія або математика)

- кожен абітурієнт може подати не більше 7 заяв (раніше було 9) на вступ до ВНЗ на бюджет не більше, ніж на 4 спеціальності.

Також читайте