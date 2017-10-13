Що потрібно знати про медичну реформу

Верховна Рада поточного тижня розглядатиме урядовий законопроект щодо медичної реформи. Його ухвалення призведе до системних змін в охороні здоров’я та забезпечить надання кожному громадянину країни якісних медичних послуг. Вже наступного року розпочнеться перший етап реформи з первинної ланки медичної допомоги – сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів. На інших рівнях реформу буде впроваджено до 2020 року.

«Гроші йдуть за пацієнтом»

Медична реформа передбачає зміну фінансування системи охорони здоров’я. Бюджетні кошти будуть спрямовуватись не на фінансування медичних закладів згідно кошторису, як зараз, а на оплату надання медичної послуги конкретній людині. «Гроші йтимуть за пацієнтом» – в поліклініку, в лікарню, до сімейного лікаря, куди прийшла людина за медичною допомогою. Незалежно від місця знаходження і форми власності медзакладу. Пацієнт самостійно вибиратиме лікаря чи медзаклад, до якого звернутись, держава – оплачуватиме його лікування.

Буде створено Національну службу здоров’я (орган виконавчої влади зі спеціальним статусом), яка виконуватиме функції страховика і єдиного замовника з централізованої закупівлі медичних послуг, а також контролю за дотриманням умов договорів про медичне обслуговування населення. Між медзакладом та Національною службою здоров’я укладається рамковий договір, в якому щорічно встановлюється обсяг послуг, які планується надати пацієнтам. На першому етапі реформи договори НСЗУ будуть укладені з УСІМА лікарнями, щоб ніхто не залишився без медичної допомоги. Медзаклади фінансуватимуться на умовах попередньої оплати згідно з запланованим обсягом наданих громадянам послуг. НСЗУ не володітиме коштами, всі кошти акумулюються в держбюджеті на казначейських рахунках, а НСЗУ виконуватиме лише функцію оператора – перераховуватиме бюджетні кошти медичним закладам згідно укладених з ними угодами.

Ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на медицину

У 2017 році розмір медичної субвенції з держбюджету складає 55,5 млрд.грн., або 2,1% ВВП. Третина цих коштів фактично втрачається – через утримання непотрібних приміщень, неефективне використання, корупцію. Зараз замість того, аби оплачувати медичні послуги для людей, держава «спалює» ці гроші, утримуючи площі медзакладів, сплановані за нормативами 1970-х років.

Впровадження реформи передбачає, що держава припинить виділяти гроші лікарням тільки за те, що вони існують. Кошти платників податків будуть надаватись за лікування людей, які до цих лікарень звертаються. В проекті бюджету-2018 уряд заклав рекордну суму на фінансування сфери охорони здоров’я – 113,9 млрд.грн. і проведення реформи дозволить використовувати бюджетні кошти максимально ефективно.

Чіткий перелік медпослуг, які оплачує держава

Запроваджується програма медичних гарантій, буде визначено перелік медичних послуг, які на 100% оплачує держава. Перелік щороку визначатиметься Кабінетом Міністрів. Ці послуги та ліки громадяни дійсно отримають безкоштовно. Гарантовано безкоштовною буде:

- екстрена допомога (невідкладна допомога – термінові операції, в тому числі гострий серцевий напад, інсульт, апендицит, переломи);

- первинна допомога (допомога лікарів первинної ланки – педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, що працюють в поліклініках, амбулаторіях, мають приватну практику)

- паліативна допомога (допомога пацієнтам, що мають смертельні захворювання, щоб полегшити їх страждання, перш за все надання адекватного знеболювання)

- медична допомога дітям до 16 років

- медична допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Обсяг коштів на програму медичних гарантій буде закладатись в розмірі не менше 5% ВВП.

До гарантованого пакету послуг не входять естетична медицина, ліки недоведеної ефективності. Також необхідно буде повністю оплачувати вартість звернень до лікарень без направлення лікаря, крім екстреної допомоги.

Лікарі отримуватимуть гідну оплату, людина – якісні медичні послуги

Впровадження принципу «гроші ходять за пацієнтом» означає, що оплата роботи лікаря буде залежати від кількості пацієнтів та якості послуг, які він їм надає. Людина обирає лікаря, медичний заклад, до якого звернутись за допомогою. І саме до цього лікаря й медичного закладу прийдуть бюджетні гроші за надання медичної допомоги саме цій людині згідно встановленого тарифу.

За такої системи лікар буде зацікавлений якісно лікувати, оскільки до поганого спеціаліста ніхто не прийде. Хороший лікар матиме більше пацієнтів і відповідно більшу зарплату. Лікарі та лікарні конкуруватимуть за пацієнтів і будуть зацікавлені підвищувати якість своїх послуг.

Реформа стартує з первинної ланки медичної допомоги

З наступного року за новою системою фінансування розпочнуть працювати лікарі первинної ланки – сімейні лікарі, терапевти, педіатри. Українцям потрібно буде обрати сімейного лікаря (терапевта, педіатра) і підписати з ним угоду на медичне обслуговування. Лікаря можна обрати незалежно від свого місця проживання, незалежно від того, де він працює – в поліклініці, приватній клініці чи має власну практику.

Допомога, яку надає сімейний лікар, терапевт, педіатр, буде повністю оплачуватись державою. Для людини вона є безкоштовною. Ця допомога включає: консультації лікаря необмежену кількість разів, профілактичні огляди, базові аналізи, рецепти на доступні ліки, які можна отримати в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою, направлення до лікарів-спеціалістів, видачу довідок та листів непрацездатності.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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