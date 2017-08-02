Що потрібно знати про пенсійну реформу

Урядовий законопроект щодо пенсійної реформи, ухвалений Верховною Радою в першому читанні, очікує на розгляд парламентом. В разі його прийняття у вересні, реформа стартує з 1 жовтня. До ключових новацій, яких варто очікувати з 1 жовтня, належать: осучаснення пенсій та ліквідація дискримінації громадян за роком виходу на пенсію; встановлення справедливих і однакових для всіх умов виходу на пенсію; збільшення мінімальної пенсії до 1 373 грн.; скасування 15%-го зниження пенсій працюючим пенсіонерам; ліквідація дефіциту Пенсійного фонду.

Реформа стосуватиметься не лише нинішніх пенсіонерів, 9 мільйонів з яких отримають вже з 1 жовтня збільшені пенсії, але й працюючих, кожен з яких розраховує мати гідну пенсію після припинення трудової діяльності. Тож надаємо відповіді на запитання щодо реформи, які найбільше турбують громадян.

Чи буде підвищено пенсійний вік?

Не підвищувати пенсійний вік – це принципова позиція уряду. Проте для забезпечення збалансованості Пенсійного фонду збільшуються вимоги до страхового стажу. Мінімальний стаж для призначення пенсій з 2018 року встановлюється 25 років і він буде поступово збільшуватись до 35 років.

Навіть за найпростішими підрахунками, якщо людина має мінімальну зарплату 3200 грн. і сплачує єдиний внесок впродовж 35 років, то вона заробляє на мінімальну пенсію, яка сьогодні складає 1 312 грн. І зможе отримувати цю пенсію впродовж 18 років (середня кількість років, впродовж яких українці отримують пенсію). Таким чином забезпечується баланс Пенсійного фонду. Якщо ж людина працюватиме меншу кількість років, наприклад, 15, вона сплатить менше до Пенсійного фонду, але отримуватиме потім пенсію 18 років, хоча виплати за 3 роки вона не заробила, їх доведеться дотувати. При такому підході розраховувати на збалансованість Пенсійного фонду не доводиться.

Пенсійний вік залишається незмінним – людина, яка працювала і заробила на пенсію, вийде на заслужений відпочинок у 60 років. Але ті, хто не відпрацювали необхідний період, отримуватимуть пенсію в більш пізньому віці. В той же час мінімальний стаж в 15 років, який дає право на призначення пенсії, залишається, але при більш пізньому віці виходу на пенсію.

Хто отримає збільшені пенсії?

За рахунок осучаснення пенсій, підвищені виплати з 1 жовтня отримають 5,6 млн. пенсіонерів. В цілому ж за рахунок осучаснення і підвищення мінімальної пенсії збільшені пенсії отримають 9 млн. пенсіонерів.

В першу чергу підвищення пенсій стосуватиметься тих людей, які сплатили більше внесків до Пенсійного фонду – мають більший стаж і отримували більшу заробітну плату. А також тих, хто вийшов на пенсію 10-15 років тому, оскільки їх пенсії не переглядались тривалий час.

Середня пенсія підвищиться на 380 грн. Понад 1 млн. пенсіонерів отримають підвищення до 200 грн., але для 1,2 млн. пенсія зросте на понад 1 000 грн.

Як обчислюватиметься пенсія?

Пенсійна реформа передбачає впровадження прозорих та зрозумілих правил визначення розміру пенсійних виплат. Впроваджується єдина формула обчислення пенсії для всіх пенсіонерів, незалежно від року їх виходу на пенсію. На розмір пенсії впливатимуть: середня заробітна плата застрахованої особи, тривалість страхового стажу, протягом якого особа сплачувала пенсійні внески, та середня зарплата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за даними Пенсійного фонду України, за попередні 3 роки.

Спеціальні пенсії скасовуються для усіх, крім військовослужбовців та працівників підприємств з шкідливими умовами виробництва. Крім того, до 01.10.2017 буде підготовлено окремий законопроект про осучаснення пенсій військовим та впродовж 6 місяців з дати прийняття закону розроблено законопроект про запровадження професійної пенсійної системи (для окремих категорій професій, які нині мають пільгові умови пенсійного забезпечення).

Чи залишаться пільги по виходу на пенсію?

Зберігається право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або дітей з інвалідністю з дитинства (у 50 років); військових – учасників бойових дій (55 років); осіб з порушеннями деяких функцій росту (40/45 років); постраждалих від аварії на ЧАЕС (із зниженням пенсійного віку).

Встановлюється квота для роботодавців на працевлаштування осіб, яким до настання пенсійного віку залишилось 10 і менше років (не менш як 1 особу в середньообліковій чисельності штатних працівників).

Передбачається виплата державної соціальної допомоги (в тому числі тимчасової для осіб, що досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату) і доплат до рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, – за рахунок коштів державного бюджету.

Чи є кошти на підвищення пенсій?

Для проведення осучаснення пенсій з 1 жовтня, як планує уряд, до кінця 2017 року необхідно 12 млрд. грн. На сьогоднішній день 11 млрд. грн. вже є – за даними Пенсійного фонду, за 7 місяців поточного року до фонду надійшло єдиного внеску на 83,8 млрд. грн., що перевищує заплановані кошти на 11 млрд. грн. Це той ресурс, який буде використано для збільшення пенсій. На наступний рік, за орієнтовними підрахунками, необхідно 40 млрд. грн.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Також читайте