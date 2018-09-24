Що треба знати про побори з батьків

Зі слів начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області Тараса Греня, «окрім того, що ми повинні формувати нетерпимість до проявів агресії, знати та запобігати проявам булінгу у школах, не менш важливою та актуальною темою сьогодення є збори коштів з батьків».

Як відомо, кошти збирають на все – на нові парти, на ремонт класу, на додаткові заняття. Жодні батьківські збори не відбуваються без поборів на потреби класу, школи тощо Часто це стає причиною скарг – якщо не в управління освіти, то хоча б у соцмережах.

Пам’ятайте! Здавати гроші на розвиток школи, як і мити підлогу у класі, учень може виключно на добровільних засадах.

Фінансування навчальних закладів здійснюється за рахунок бюджетних коштів, відтак, якщо у школі бракує грошей на фарбу чи прибиральницю, це не має турбувати ні учня, ні його батьків. Щороку навчальний заклад формує бюджетний запит, відправляє в управління освіти і, відповідно до їхніх потреб, надаються кошти.

Як контролювати використання коштів?

Наразі всі українські школи повинні публікувати свою фінансову звітність або на власних інтернет-ресурсах, або на ресурсах місцевих відділів і департаментів освіти. Тобто, вся фінансова інформація та всі документи повинні знаходитися у відкритому доступі.

Тому у всіх батьків є можливість проаналізувати їх і прийняти рішення про добровільну здачу грошей на ремонт або на будь-які інші шкільні потреби. Якщо з якоїсь причини документи опубліковані не були або ви їх не знайшли, то можна звернутися спочатку до адміністрації школи, а далі (якщо на рівні школи отримати документи не вдалося) – в управління освіти.

У частині другій статті 78 Закону України «Про освіту» встановлено, що фінансування закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Іншими джерелами фінансування можуть бути: спонсорські кошти батьків, які роблять це з доброї волі. Скажімо, якщо побачив оголошення у школі чи на сайті навчального закладу про те, що потрібні кошти на певні потреби, і вирішив перерахувати пожертву. Система, коли батьки приходять на збори і їм виставляють рахунок від 100 до 1000 грн, діяти не може.

Якщо ж школа все-таки звертається до батьків за фінансовою допомогою, то спочатку батьки мають дізнатися, скільки бюджетних коштів на школу виділено, куди вони пішли, і на що конкретно ще не вистачає.

Як діяти, якщо вимагають сплачувати добровільні внески?

Якщо у школі під примусом вимагають так звані добровільні внески, батькам слід об’єднатися, звернутися до місцевої влади, а якщо і це не подіє – до прокуратури міста з відповідною заявою, де слід вказати усі обставини справи.

Звинувачувати у шкільній корупції одну сторону як мінімум несправедливо: якщо збирання грошей на «ремонт і штори» – зазвичай ініціатива адміністрації школи, то подарунки і конверти «з вдячністю» вчителям на всі свята у році – звичка та ініціатива самих батьків.

Пам`ятайте: якщо Ваші права порушуються, звертайтесь до правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я маю право!». Тут Вам не тільки нададуть інформацію щодо захисту порушених прав, але й допоможуть в отриманні послуг безкоштовного адвоката в суді.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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