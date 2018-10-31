Що варто знати про реалізацію майна на СЕТАМ: твої знання –твоя зброя

При примусовому виконанні державним виконавцем вживаються заходи щодо отримання інформації про боржника та його майнового стану шляхом скерування запитів до органів, що здійснюють реєстрацію майна.

У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення.

Пам`ятка: звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника.

Боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу.

За наявності у боржника будь-якого рухомого чи нерухомого майна, державний виконавець, на підставі Закону, виносить постанову про арешт такого майна боржника.

Якщо у боржника наявний зареєстрований на праві власності транспортний засіб, державний виконавець керуючись вимогами статті 36 Закону України «Про виконавче провадження» виносить постанову про розшук такого транспортного засобу.

Після виявлення майна боржника, державний виконавець проводить його опис та передачу на відповідальне зберігання зберігачеві, далі залучає своєю постановою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для визначення вартості описаного та арештованого майна.

Реалізація такого майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження».

Реалізація арештованого майна (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 Закону України «Про виконавче провадження») здійснюється шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною.

ПАМ`ЯТКА: Якщо вартість майна боржника визначено в рішенні суду, виконавець передає майно на реалізацію за ціною, визначеною судовим рішенням, без проведення визначення вартості чи оцінки такого майна, крім рішень про конфіскацію майна.

Станом на сьогодні, організатором електронних торгів, торгів за фіксованою ціною є державне підприємство «СЕТАМ».

Організатор здійснює внесення до Системи інформації про арештоване майно (формування лота) та його реалізацію за заявкою відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Виконавець у строк не пізніше п’яти робочих днів після ознайомлення сторін із результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна готує проект заявки на реалізацію арештованого майна

Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція (при звичайному перебігу торгів або через особливу ставку). Якщо один із учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.

Кошти, отримані від реалізації лота (крім винагороди за організацію та проведення торгів за фіксованою ціною), перераховуються на рахунок відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця, яким було передано заявку на реалізацію арештованого майна, не пізніше трьох банківських днів після формування Системою протоколу торгів.

Не пізніше наступного робочого дня після дня надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) коштів від реалізації лота на підставі протоколу про проведення торгів, який надійшов на електронну адресу, виконавець складає акт про проведені торги за фіксованою ціною.

ПАМ`ЯТКА: Акт про проведені торги за фіксованою ціною є підставою для отримання майна у зберігача. Зазначений акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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