Що варто знати про складання заповіту

Головне територіальне управління юстиції у Львівській області інформує про порядок складання заповіту. Зі слів начальника відділу з питань нотаріату Андрія Крохмального, заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.

Право на заповіт здійснюється особисто.

Вчинення заповіту через представника не допускається.

Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення, дати та місця народження заповідача. Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем. Якщо фізична особа у зв’язку з хворобою або фізичною вадою не може особисто підписати заповіт, за її дорученням він підписується у її присутності іншою особою.

Якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт, посвідчення заповіту має відбуватися при свідках.

Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин.

Заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом.

Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка).

Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині.

Заповітом можна охопити права та обов’язки, які належать заповідачу на момент складення заповіту, а також ті права та обов’язки, які можуть йому належати у майбутньому. Заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини.

Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт чи скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить.

Скасування заповіту провадяться заповідачем особисто.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

Також читайте