Що змінилось при реєстрації громадських формувань у 2019 році

By  | 14.01.2019 | Filed under: Акценти

 У 2019 році змінились розміри адміністративного збору при реєстрації громадських формувань. Зі слів очільника Львівської юстиції Тараса Греня, формування правової держави починається із формування правової свідомості громадян. Тому, важливо знати всі зміни, які відбуваються у державі.

В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» розказуємо не лише про те, які права є у кожного з нас, але й про важливі зміни законодавства.

З 02.01.2019 змінились розміри адміністративного збору за реєстрацію громадських формувань!

У випадку реєстрації змін до відомостей:

- про громадську організацію зі статусом юридичної особи необхідно сплатити 190 гривень;

- про структурне утворення політичної партії зі статусом юридичної особи, організацію роботодавців, їх об’єднання, творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки – 580 гривень.

Для того, щоб отримати документ в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі необхідно сплатити 130 гривень.

Також нагадуємо, що адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання. Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу – підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами.

Слід наголосити, що у разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не справляється при внесенні змін до відомостей, у тому числі змін до установчих документів, у строк, визначений цими законами.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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