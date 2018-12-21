Що зміниться в системі охорони здоров’я у 2019 році

Уряд змінює систему охорони здоров’я, щоб кожен українець міг отримати якісну та доступну медичну допомогу. З минулого року держава почала фінансувати медзаклади за принципом «гроші йдуть за пацієнтом», тобто оплачувати надання допомоги конкретному пацієнту.

Медреформа стартувала з первинної ланки меддопомоги, яку надають сімейні лікарі, терапевти, педіатри. Кожна людина отримала можливість вільно обрати свого лікаря, якому довіряє, незалежно від свого місця проживання чи прописки, та підписати з ним декларацію на обслуговування. Відповідно бюджетні гроші почали надходити до того медзакладу, де працює лікар, якого обрала людина.

Результати реалізації першого етапу медреформи:

- 24,5 мільйони українців обрали свого лікаря і підписали з ним декларації на обслуговування;

- медзаклади отримали від держави значно більше фінансування, що дало їм можливість збільшити в 2-3 рази зарплати лікарям, придбати необхідне устаткування та медичне обладнання;

- з’явились додаткові сервіси для пацієнтів – на прийом до лікаря тепер можна записатись онлайн або телефоном, отримати консультацію лікаря телефоном, зробити всі базові аналізи та дослідження в приміщенні амбулаторії.

Безкоштовна діагностика

З липня 2019 року бюджетні гроші підуть за пацієнтом на вторинний рівень меддопомоги – до поліклінік, де кожна людина зможе пройти безкоштовно обстеження, здати аналізи, отримати консультацію лікаря-спеціаліста. Єдина умова для безоплатного отримання цих послуг – мати направлення свого лікаря.

Працюватиме це наступним чином. Пацієнт за направленням лікаря самостійно обирає заклад, до якого звернутись. Поліклініки, що приєднались до реформи, матимуть на дверях наліпку «Безкоштовна діагностика». Людина звертається до обраного закладу, отримує там допомогу лікаря-спеціаліста (хірурга, офтальмолога, отоларинголога та ін.), проходить дослідження (рентген, УЗД, мамографія тощо), здає додаткові аналізи, а держава перераховує гроші закладу за надані цій людині послуги. Заклади отримають додаткове фінансування, а значить і можливість збільшити зарплати лікарям-спеціалістам, придбати сучасне медичне обладнання та медикаменти.

За програмою «Безкоштовна діагностика» можна буде безоплатно отримати 54 лікувальні та діагностичні послуги, серед них 12 аналізів, 6 видів УЗД, 5 видів рентгену, 4 види біопсії, мамографія, операції одного дня.

Доступні ліки за е-рецептом

У 2019 році буде продовжено дію урядової програми «Доступні ліки», за якою люди, що хворіють на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу, бронхіальну астму, можуть отримати ліки безкоштовно або з незначною доплатою. На даний час це понад 260 препаратів, і їх кількість буде збільшуватись. За майже два роки дії програми було відшкодовано вартість ліків за понад 31 мільйоном рецептів.

З квітня отримати ліки за програмою можна буде за електронним рецептом. Е-рецепт дозволить пацієнтам отримувати потрібні їм ліки в будь-якій аптеці, що увійшла в програму, незалежно від її місцезнаходження. Препарат, виписаний лікарем, наприклад, у Києві, можна буде без проблем отримати за е-рецептом в аптеці Одеси.

Нові кардіоцентри

Уряд продовжує розбудову мережі кардіоцентрів. За 2017-2018 роки було профінансовано закупівлю 26 ангіографів для оснащення кардіоцентрів. У 2019-му буде придбано ще 13 ангіографів.

Ці карідоцентри працюють цілодобово без вихідних і в разі гострого інфаркту міокарду людина отримує допомогу в них безкоштовно (обстеження, стентування). Стенти та необхідні витратні матеріали придбані за державні кошти. Людина з інфарктом повинна потрапити в такий центр якнайшвидше, адже надання медичної допомоги в перші дві години після інфаркту зменшує смертність в чотири рази. Завдяки новим кардіоцентрам життя тисяч людей буде врятовано.

Реформа екстреної допомоги

З 2019 року уряд розпочинає реформу екстреної медичної допомоги. Перші області, в яких розпочнеться реформа – Вінницька, Тернопільська, Полтавська, Одеська, Донецька та місто Київ.

У цих регіонах будуть закуплені нові «швидкі» з новим обладнанням, створені сучасні диспетчерські, працівники бригад екстреної меддопомоги пройдуть додаткове навчання і будуть отримувати вищі зарплати. Завдяки цьому будуть врятовані життя тисячам людей, які потребують допомоги в екстрених випадках.

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України:

«Якщо 3-4-5 років робити те, що передбачено планом реформи медицини, протягом цього часу українці будуть бачити позитивні зміни в системі охорони здоров’я, у підвищенні якості надання медичної допомоги.

Важливо діяти системно і послідовно. Українці отримають кваліфікованих лікарів, нормальні умови надання допомоги, а лікар – достойну заробітну плату».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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