Щодо недопущення пожеж у побуті через недотримання правил експлуатації пічного і газового опалення

Львівська обласна державна адміністрація нагадує, що порушення правил безпеки при експлуатації в холодну пору року пічного і газового опалення – поширена причина виникнення пожеж у побуті та нещасних випадків, пов’язаних з отруєнням чадним газом.

З настанням зимового періоду розпочинається інтенсивне використання усіх можливих обігрівальних приладів, збільшуються ризики, пов’язані з виникненням пожеж, які призводять до матеріальних збитків, травмувань або загибелі людей через необережне поводження з вогнем, порушень правил експлуатації опалювальних печей, неправильного використання електрообігрівальних приладів. Трагічні випадки частіше виникають там, де діти залишаються в дома одні, без нагляду дорослих в закритих квартирах, будинках, де топляться печі або ввімкнені в електромережу електропобутові прилади. Також наголошуємо на тому, що у зв’язку із перепадами атмосферного тиску під час різкого зниження температури порушується тяга в димових і вентиляційних каналах, що негативно впливає на роботу газового і пічного обладнання

Львівська облдержадміністрації закликає мешканців області неухильно дотримуватися правил безпеки.

У разі використання пічного опалення необхідно дотримуватись таких правил:

- протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання. Очищення від сажі та різноманітного бруду необхідно провадити для опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі – не рідше одного разу на три місяці;

- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;

Під час використання пічного опалення не допускається:

- залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

- користуватися печами, які мають тріщини;

- розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топкою;

- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші легкозаймисті предмети та матеріали;

- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;

- використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

- залишати печі, які топляться, із відкритими дверцятами топки;

- зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;

- зберігати запальнички та сірники у легкодоступних для дітей місцях. Діти віком від двох років здатні самостійно їх запалити.

У разі використання для опалення газових приладів:

- у період різких похолодань власники житлових будинків повинні проводити огляд оголовків димоходів та вживати заходи щодо запобігання їх обмерзання та закупорювання димоходів;

- у сильний вітер не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння попадають у приміщення;

- не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити.

У разі використання побутових електронагрівальних приладів:

- не залишайте без нагляду, у разі виходу з приміщень, увімкнені в електромережу нагрівальні прилади;

- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно кілька побутових електроприладів великої потужності;

- не застосовуйте саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжники електричного струму.

При виникненні пожежі необхідно негайно повідомити за тел.: «101».

Знання елементарних правил пожежної безпеки допоможе уникнути загорання, а знання першочергових дій у разі пожежі – допоможе зберегти життя!

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