Щодо захисту спадкових прав селян

Начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Тарас Грень повідомив про те, що 03.10.2018 року, в рамках засідання Комітету ВРУ з питань економічної політики, презентовано проект Закону щодо захисту економічних та спадкових прав селян.

Метою цього проекту Закону є надання якісних послуг у сфері юстиції, таких як реєстрація спадщини, дарування, свідоцтв про народження і смерть жителям віддалених населених пунктів, де у громадян фізично немає нормального доступу до сервісів юстиції.

Законопроект №9140 покликаний вирішити актуальну проблему сьогодення – недоступність послуг для мільйонів українців.

Цим законопроектом передбачено введення інституту Уповноважених осіб Мін’юсту, що дасть можливість 13 мільйонам українців, які живуть у віддалених селах чи містечках, де немає державного нотаріуса, отримати якісні послуги у сфері юстиції.

Нові фахівці працюватимуть у віддалених селах та забезпечать потребу громадян у відповідних послугах – таких як оформлення права спадщини і дарування, видача свідоцтв про народження і смерть, засвідчення копій.

Слід звернути увагу, що цей проект закону жодним чином не відкриває можливості для рейдерства, адже повноваження уповноважених осіб Мін’юсту розповсюджуються виключно на оформлення спадщини та дарування, посвідчення копій, видачу свідоцтв про народження і смерть. Оформлення договорів купівлі-продажу та корпоративних прав не включено в їх повноваження.

Окремо наголошуємо: Уповноважені особи Мін’юсту будуть відібрані серед державних службовців органів юстиції, які вже працюють в системі відповідно до чинного законодавства і, так само як і інші, нестимуть відповідальність за свою роботу. Мін’юст, який регулює та контролює якість роботи нотаріусів, так само здійснюватиме ефективний контроль за якістю добору та подальшої роботи уповноважених осіб. Вимоги до кандидатів – вища юридична освіта та досвід роботи від 3-х років.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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