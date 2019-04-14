Секрети успіху східницької громади

За результатами конкурсу, який проводиться Асоціацією Єврорегіон «Карпати – Україна», проект «Реконструкція водяної пилорами в с. Зубриця Турківського району Львівської області» визнаний переможцем. Партнерами Головської сільської ради, яка, власне, і подавала цей проект на конкурс, стали Східницька селищна рада та Громадська організація «Справедлива громада». Причому при реалізації проекту східничани взяли на себе вирішення дуже важливих речей – дофінансування та контроль за виконанням робіт. Вартує також зазначити, що ідея відновлення та написання цього унікального у своїй суті проекту також належить східничанам, адже засновники ГО «Справедлива громада» мають безпосередній до Східниці та є її мешканцями.

Східницький селищний голова Іван Піляк участь селищної громади у відновленні водяної пилорами, млина та кузні в с. Зубриця не сприймає як щось особливе. На переконання очільника курорту, відновлення унікального господарського об’єкту в Зубриці, що працював за рахунок енергії води, стане додатковим стимулом для туристів, які під час відпочинку матимуть можливість познайомитися з історією Карпатського краю. Водяна пилорама із млином та кузнею, на переконання селищного голови Східниці, є яскравим свідченням того, що рекреаційна зона Карпат здатна зацікавити потенційного туриста не лише багатою природою та вражаючими краєвидами. За висловом Івана Піляка, пейзажну світлину на фоні Карпатських гір можна зробити будь-де. Тому східничани повинні подбати про відкриття нових локацій, що своєю історичною цінністю, оригінальністю та неповторністю здатні привабити туриста, а вже потім – на їх базі створювати туристичні маршрути, які дозволили би задовольнити широкий спектр побажань мандрівників.

– Це прекрасно, – наголошує Іван Піляк, – що поряд із Східницею знаходиться середньовічна фортеця Ту Стань, яку знають туристи далеко за межами України. Проте не можна забувати, що поряд із курортом є не менш цікаві, але не заслужено забуті локації, які повинні популяризувати наш край та приваблювати мандрівників. Це і розташована у Майдані одна з найдавніших у Карпатах плавилень металу, і опори залізничного мосту через річку Рибничанку вузькоколійки Верхнє Синьовидне – Довге – Рибник – Майдан – Зубриця, і, зрозуміло, сама вузькоколійка, яка у свій час пролягала з Борислава до Польщі. Це ті речі, які ми бездумно втратили, і які зобов’язані відновити для нащадків. Тому коли виникла ідея відновлення водяної пилорами з кузнею та млином у Зубриці, Східницька селищна рада відразу підтримала цей проект. Адже йдеться про відтворення історико-культурної спадщини краю. Відновлення унікального приміщення водяної пилорами, млина та кузні позитивно вплине на розвиток Східниці, подарує нові можливості гостям і жителям курорту, адже в подальшому цей об’єкт ми плануємо внести до велосипедного та пішого туристичних маршрутів.

На переконання Східницького селищного голови, сам Господь, наділивши Східницю унікальними джерелами мінеральних вод, зробив її цікавою для людей. Решту зробили самі східничани. Поєднання зусиль людей та селищної ради навколо бажання показати унікальність природних багатств, якими володіє східницька земля, дала той результат, яким нині може пишатися Східниця. До популяризації курорту, який за роки української незалежності у буквальному розумінні слова з’явився в Українських Карпатах, долучилися усі – починаючи від східничан, які опановують «ази» науки за шкільною партою, і закінчуючи уродженцями селища, які давно виїхали із Східниці, але не порвали із нею зв’язків, і, займаючи високе суспільне становище, вважають обов’язком сприяти розвитку своєї малої батьківщини.

Успішний розвиток та усі досягнення Східниці, за твердженням селищного голови, базуються на тому, що селищній раді вдалося переконати мешканців, що майбутнє курорту залежить від них самих, від об’ємів та обсягів сплачених до бюджету податків, кошти яких будуть прозоро та відкрито спрямовуватися на вирішення проблем Східниці, а головне – від особистого ставлення кожного мешканця до всього, що відбувається у селищі. Зміни відбувалися поступово. Починали із здавалося б незначних, але дуже потрібних речей – ремонту доріг, облаштування тротуарів, освітлення, благоустрою території. Знаходили стимули, які дозволили залучити до цього процесу всіх мешканців. Для прикладу, у Східниці під патронатом селищного голови було започатковано щорічний конкурс на кращу садибу. За умовами конкурсу участь у ньому беруть мешканці селища, які не отримують доходу від відпочинкового бізнесу, але роблять усе, щоб їхнє подвір’я виглядало чисто та привабливо. І це спрацювало. Сьогодні у практику селищного життя успішно впровадили стимул для комунальників у вигляді конкурсу на кращого двірника. Переможця конкурсу також за результатами голосування визначають самі мешканці.

– Поступово, – продовжує розповідь Іван Піляк, – від вирішення незначних та малозатратних проблем курорту, селище перейшло до вирішення глобальних проблем, що потребують значних капіталовкладень. Це будівництво моста по вул. І. Франка та вирішення проблеми каналізування. Для каналізування Східниці вдалося виграти європейський грант у рамках програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020». Інвестиція європейських коштів в каналізування курортного селища матиме, поза всяким сумнівом, позитивний вплив на навколишнє середовище та сприятиме збереженню природоохоронних територій Східниці. Вона вселяє у серця східничан впевненість, що вони здатні реалізовувати глобальні проекти, які позитивно впливають на екологію курорту, що у свою чергу приведе до зростання кількості туристів та пацієнтів, які відвідують Східницю.

Окремо Східницький селищний голова зупинився на проблемі доріг, відсутність яких є серйозним гальмом для розвитку курорту. До Східниці сьогодні можна доїхати дорогами за трьома напрямками: Турка – Східниця, Східниця – Пісочна та Верхнє Синєвидне – Східниця. Дорожнє полотно усіх трьох напрямків є проблематичним і потребує негайного капітального ремонту. Із Верхньо-Синєвидного асфальто-бетонне покриття прокладене тільки до с. Урич Сколівського району. Далі до Східниці доїхати неможливо, бо сім кілометрів дороги із щебнево-гравійним покриттям розбито настільки, що добратися легковиком до курорту практично не реально. А це дорога, яка забезпечує зв’язок Східниці із міжнародною трасою Київ – Чоп і є єдиним шляхом, яким сучасна система навігації спрямовує на курорт іноземного відпочивальника. Проблематичними, – наголошує Іван Піляк, – і потребують ремонту автомобільні дороги Турка – Східниця та Східниця – Пісочне. Про ці два напрямки в останні два роки говориться дуже багато. Називаються суми фінансування ремонтних робіт, але дорога від цього кращою не стала навіть після останнього ямкового ремонту, який було проведено цієї весни і після якого на дорозі залишилися ями, які мають властивість з кожним дощем збільшуватися. Очевидним є факт, що без капітального ремонту із укладенням суцільного шару асфальто-бетонного покриття забезпечити нормальний доїзд до Східниці не реально. Проте, – продовжує Східницький селищний голова, – без капітального ремонту моста по вул. М. Кропивницького у Східниці забезпечити сталий проїзд автотранспорту по цій дорозі не реально. Цей міст був збудований на початку 50-х років і сьогодні знаходиться в аварійному стані. Східницька селищна рада, беручи до уваги стратегічне значення цього мосту не тільки для курорту, але й усього регіону, виготовила проектно-кошторисну документацію і веде пошук джерел фінансування для виконання ремонтних робіт вартістю 25 млн. грн.

Сьогодні слава про курортне селище, багате мінеральними водами і по-європейському розвинуте, сягає далеко за межами України. «Ми можемо пишатися, – наголощує Східницький очільник, – що про нас знають і рекомендують наш курорт, як місце можливого відпочинку, на світовому рівні».

Підставою для такого твердження стала публікація про Східницю у одному з найрейтинговіших італійських туристичних журналів «Montagna e-borghi travel». Розповідаючи про найкращі і найрозвинутіші світові курорти, італійські журналісти знайшли на сторінках видання місце і для української Східниці. Проте, якщо бути до кінця відвертими, то ця публікація, як і цілий рід інших матеріалів у зарубіжній пресі про Східницю, з’явилася не випадково. Іван Піляк не приховує, що публікації матеріалу в італійському географічному журналі передувала тривала переписка із редакцією, працівників якої східничани зуміли переконати у тому, що Східниця є цікавою для європейців тому має право бути представленою на європейському ринку відпочинкових послуг.

Значним поштовхом для розвитку курорту в останні роки стала транскордонна співпраця східничан із територіальними громадами країн Європейського Союзу. Сьогодні курортне селище тісно співпрацює із громадами м. Перемишля, гмін Соліна та Юзефова над Віслою із Республіки Польща, Ауценського краю Латвійської Республіки, литовського міста Акме та українською громадою комуни Бистрий із повіту Марамуреш на Мармарощині (Румунія).

Для розвитку східницької громади, – зазначає селищний голова Східниці, – цінні будь-які тісні контакти із людьми, що живуть в інших соціально-економічних та культурних умовах. Це серйозний стимул для розвитку як самої громади, так і кожної окремої особистості, адже кожен контакт з іноземцями стимулює наших людей до вивчення мови, культури та історії інших народів, дає змогу почерпнути щось цікаве з практики їхнього життя та спробувати це імплементувати у життя селища.

Тісна співпраця із польським курортом Полянчиком для української Східниці трансформувалася не лише у літній амфітеатр із співочим полем, яким може позаздрити будь-яке велике місто України. Східниця зуміла творчо використати досвід польських колег до організації літнього відпочинку, заснувавши народно-пісенний фестиваль «Східницьке літо», який став своєрідною візитною карткою курорту. Офіційне відкриття фестивалю відбувається у червні, а завершується великим гала-концертом у Всесвітній день туризму, який став офіційним святом курорту.

Ми, – зазначає очільник курорту, – постійно прагнемо подібні контакти налагоджувати та розвивати. Офіційні делегації наших європейських партнерів присутні під час святкування Дня курорту Східниці, а делегацію східничан завжди раді бачити на урочистостях, які вони відзначають у себе. Водночас ми ніколи не приховували, що в рамках тісної співпраці із громадами країн Європейського Союзу Східниця прагне вийти на реалізацію взаємовигідних культурних чи інфраструктурних грантових проектів.

Практика співпраці Східниці із польським Полянчиком, – наголошує Іван Піляк, – говорить про те, що реалізації спільних проектів у рамках транскордонного співробітництва за програмою «Польща – Білорусь – Україна» – це реальна перспектива не тільки залучати додатковий фінансовий ресурс для розвитку інфраструктури курорту, але й додаткова можливість для селищної громади відчувати себе складовою частиною великого європейського простору, успішність якого визначається доцільністю та правильністю управлінських рішень, наполегливістю та працелюбністю кожного громадянина. Ми повинні поглиблювати цю співпрацю, залучати до взаємовигідних контактів приватний бізнес, представників молодіжного середовища, вибудовувати громадський простір таким чином, щоб об’єднати людей навколо питань розвитку курорту, дати можливість взаємодіяти, думати про написання та реалізацію нових інфраструктурних проектів, які будуть робити Східницю кращою, а життя людей багатшим та комфортнішим.

Петро Магур, газета «Нафтовик Борислава»

Також читайте