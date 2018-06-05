Семеро юних боксерів вибороли звитягу

2 червня 2018 р. у Самборі відбувся міжобласний юнацький турнір з боксу, присвячений Дню захисту дітей. Всього у турнірі взяли участь понад 100 юних спортсменів зі Сваляви, Трускавця, Борислава, Стрия, Нового Роздолу, Сколе, Мостиськ, Львова та Самбора.

Трускавець на цих змаганнях представляли 8 боксерів відділення боксу дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортвоець», інформує прес-служба ДЮСК. Семеро з них вибороли перемогу: Нагорний Даур, Ластовецький Владислав, Куц Олександр, Маскула Юрій, Старовий Руслан, Побережний Ілля, Пелищак Володимир.

Мошкін Ельбрус виборов ІІ місце і став срібним призером міжобласного турніру. Всі учасники турніру від Трускавця – вихованці тренерів ДЮСК Анатолія Гнатківа та Назара Мініва.

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