Семеро юних боксерів вибороли звитягу

By  | 06.06.2018 | Filed under: Новини

2 червня 2018 р. у Самборі відбувся міжобласний юнацький турнір з боксу, присвячений Дню захисту дітей. Всього  у турнірі взяли участь понад 100 юних спортсменів зі  Сваляви, Трускавця, Борислава, Стрия, Нового Роздолу, Сколе, Мостиськ, Львова та Самбора.

Трускавець на цих змаганнях представляли 8 боксерів відділення боксу дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортвоець», інформує прес-служба ДЮСК. Семеро з них вибороли перемогу: Нагорний Даур, Ластовецький Владислав, Куц Олександр,  Маскула Юрій, Старовий Руслан, Побережний Ілля, Пелищак Володимир.

Мошкін Ельбрус  виборов ІІ місце і став срібним  призером  міжобласного турніру. Всі учасники турніру від Трускавця – вихованці тренерів ДЮСК Анатолія Гнатківа та Назара Мініва.

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