Семирічна дівчинка травмована внаслідок наїзду автомобіля у Дрогобичі

Дорожньо-транспортна пригода сталась 31 березня близько 18.00 на вулиці Трускавецькій.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Міцубіші», 56-річний мешканець райцентру, скоїв наїзд на пішохода, семирічну дівчинку, також мешканку Дрогобича. Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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