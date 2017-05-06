Сербські журналісти відкривали для себе Трускавець

9 травня у Трускавці в рамках прес-туру побувала група журналістів із Республіки Сербія. Представники Serbian Broadcasting Corporation News Programme приїхали в Україну на замовлення посольства України в Сербії, а в Трускавці відзняли короткометражний фільм про наше місто-курорт. Супроводжувала їх начальник управління розвитку міста Наталія Скибак, а екскурсію для гостей проводив відомий краєзнавець Іван Скибак. Серби належним чином оцінили красу та інші достоїнства нашого курорту, зокрема різноманіття мінеральних вод, курортний парк, красиві місцини в центрі та на околицях, прекрасні краєвиди, доброзичливість місцевих мешканців.

- Сподіваюся, що завдяки таким сюжетам в проросійській Сербії бодай трошки зміняться настрої в позитивний бік для України і Трускавця зокрема, – прокоментувала візит делегації з Сербії на своїй сторінці в мережі Фейсбук начальник управління розвитку міста Наталія Скибак.

Трускавецький вісник

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