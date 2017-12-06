Середня зарплата українців зросте до 10 тис. грн

Десятиріччями праця українців була недооціненою. Цього року Уряд більш ніж удвічі підняв мінімальну заробітну плату, що дало зростання реальних зарплат в Україні. На 2018 рік Уряд передбачив подальше зростання мінімальної заробітної плати. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє: вже наступного року середня зарплата українців має зрости до 10 тис. грн.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі «Свобода слова на ICTV». На його думку, достойний рівень оплати праці в Україні дозволить повернути кваліфіковані кадри в Україну. «Саме тому ми передбачаємо не тільки зростання мінімальної зарплати в 2018 році, а й середньої зарплати. Сьогодні цей показник становить 7400 грн в середньому. Це зарплати, з яких платять податки. Завдання на наступний рік – не менше 10 тис. грн», – підкреслив Володимир Гройсман.

Підняття зарплат стане можливим завдяки зростанню економіки

Прогнозний показник зростання економіки в наступному році становить 3%. Це – на 400 млрд грн. більше вироблених товарів та послуг, а отже – нові робочі місця і зарплати. Разом з тим, ухвалення ефективних управлінських рішень дозволить ще збільшити цей показник.

Підняття мінімальної заробітної плати не спричинить проблем для українського бізнесу

З початку поточного року рівень мінімальної зарплати встановлено на рівні 3200 грн. Разом з тим, 10 місяців поспіль рівень середньої зарплати стабільно перевищує мінімальну вдвічі. При цьому зростання порівняно з показниками минулого року, за даними Державної служби статистики України, становить 35-37%. Тобто зростання зарплат дало пожвавлення української економіки.

Уряд проводить консультації з бізнесом щодо перспектив підвищення мінімальної зарплати

В бюджеті на наступний рік закладено мінімальну зарплату у 3753 грн. Ця цифра погоджена з бізнесом і не стане глобальною проблемою для малих підприємств. В той же час Уряд готовий розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати за результатами економічного розвитку країни у першому кварталі наступного року (відповідне рішення прописане в проекті бюджету).

Урядові ініціативи сприятимуть подальшому зростанню економіки і полегшенню ведення бізнесу

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про те, що розраховує на 3% економічного зростання у 2018 і переконаний, що ця цифра може сягнути 5-7%. Це стане можливим завдяки поліпшенню інвестиційного клімату та сприянню веденню бізнесу в Україні. Верховна Рада України вже ухвалила урядовий законопроект, який припиняє ганебну практику тиску «силовиків» на бізнес. Віднині про так звані «маски-шоу» можна забути.

Також Уряд запропонує на розгляд Верховної Ради законопроект, який сприятиме покращенню інвестиційного клімату. Йдеться про відтермінування на 90 днів сплати ПДВ від ввезення технологічного обладнання для створення нових робочих місць в Україні. “В наступному році ми зробимо ще один крок по технологічному переозброєнню національної економіки і виробництва. Ми забезпечимо розстрочку податків на ввезення обладнання, яке буде використовуватись для промисловості в Україні. Нам потрібно відкривати можливості колективного залучення інвестицій в державний сектор економіки”, – заявив Прем’єр-міністр.

Володимир Гройсман також зазначив, що на сьогодні в Україні налічується більше 3,5 тисяч державних підприємств, 90% з яких не несуть ніякого стратегічного навантаження, є джерелом корупції , неефективності та приносять збитки. «Інвестиції, нормальний бізнес-клімат, спрямування акцентованих рішень на підтримку інфраструктури, яку ми маємо оновлювати – це все закладено в бюджеті”, – заявив очільник Уряду.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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