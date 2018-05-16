Сергій Чурбанов: «Багато людей дізнаються про «Нафтусю», тільки приїхавши до Трускавця»

Трускавчани пам’ятають яким занедбаним та непривабливим виглядав ще п`ять-десять років тому готель «Трускавець» у самісінькому центрі міста. Здавалося, він повторить долю багатьох об’єктів, котрі «відцвіли» і перетворилися в руїну.

Але ж ні – в останні два роки готель отримав друге дихання і став процвітаючим. Тепер про готель «Трускавець 365», його цікаві та недорогі пропозиції сімейного відпочинку для активних людей знають по всій Україні. Величезна заслуга в цьому директора готелю Сергія Володимировича Чурбанова. Уродженець Кривого Рогу вносить свою вагому лепту у промоцію Трускавця, а готель став справжньою візитівкою нашого міста-курорту. Саме з Сергієм Чурбановим спілкуємося сьогодні про бізнес, політику, промоцію та пріоритети.

- Пане Сергію, як вдалося такий занедбаний готель перетворити у процвітаючий вид бізнесу? Що було потрібно в першу чергу: гроші, віра, бажання чи щось інше?

- Я думаю, що Ви самі відповіли на це запитання. Так, гроші, віра і бажання. А в першу чергу це була віра.

Коли ми у 2015 р. вперше приїхали до Трускавця, і коли приймалося рішення про придбання готелю, то чомусь у нас відразу виникло відчуття, що саме сюди захочуть приїздити наші клієнти.

Були різні варіанти розвитку туристичного бізнесу, були різні пропозиції, але ми обрали Трускавець, і не пошкодували про це. Два роки нашої роботи показали, що ми не помилилися. Люди приїжджають, милуються красою нашого краю, вони задоволені.

- Чим «Трускавець 365» відрізняється від інших готелів курорту? У чому його «фішка»?

- Я б сказав, що нас відрізняє все. Ми єдиний готель у Трускавці, який працює не на чисте оздоровлення. Хоча ми не відмовляємо гостям в такому сервісі, в нас є і бювет, є і лікарі, проте наш основний напрямок – це туризм.

Різноманітність і якість походів і розважальних заходів, які ми пропонуємо нашим гостям плюс наша любов до них, яку вони відчувають – це нас і вирізняє.

- Гості готелю «Трускавець 365» – хто вони? Чому вони обирають саме Ваш готель? І чим поясните той факт, що навіть в період «низького сезону» у Трускавці у Вас нема проблем із заповнюваністю? Чи може це комерційна таємниця?

- Насправді нема ніякої таємниці. Наші гості – це люди з різних куточків світу, але переважно це все-таки Центральна, Північна, Південна та Східна Україна. Останнім часом бачимо велику зацікавленість нами зі сторони поляків, і сподіваюся, що ми й їм зможемо показати те все, що ми на сьогоднішній день показуємо нашим гостям з України.

Що стосується «низького сезону», то є таке золоте співвідношення як «ціна-якість». Ми знаємо про низький сезон і думаємо – а що люди будуть робити в цей час? І ми пропонуємо їм такі послуги, щоб вони тут не сумували, щоб були зайняті.

Як кажуть, у природи немає поганої погоди. Взимку ми даємо гірськолижний сервіс, постійно працюють аніматори, організовуємо походи різного рівня складності, вводимо нові програми, коригуємо існуючі. І таким чином ми даємо людям впевненість, що їхній час, проведений у Трускавці, не пропаде даремно, а буде використаний з максимальною користю.

Тож одним із показників нашої роботи є те, що люди до нас повертаються, приїжджають цілими сім`ями, запрошують друзів, розповідають іншим, як їм добре відпочивалося у готелі «Трускавець 365».

- Чи не було до Вас претензій від інших готелів, що Ви демпінгуєте ціни? Адже 3 – 3,5 тисячі гривень за тиждень для однієї особи – це досить невисока ціна.

- Ну, я не думаю, що в системі ринкових відносин можливі якісь претензії. Хіба що на рівні якихось розмов…

Але Трускавець настільки великий і тут такий широкий спектр надаваних послуг, що знайти щось для себе можуть всі. У тому числі туристи – на різний смак.

Кожен готель, кожен санаторій вибирає свою цінову нішу і відповідно свого клієнта.

- Які екскурсії готелю «Трускавець 365» користуються найбільшим успіхом?

- Що стосується популярних екскурсій, то люди в більшості хочуть побачити Карпати, всю їх велич, красу і повноту. Вони люблять їздити в гори, дивитися скелі Довбуша, фортецю Тустань, канатну дорогу у Славському – їм це приносить велике задоволення.

Поряд з цим є гості, які їдуть з інтелектуальним навантаженням – вони дивляться замки Львівщини та Закарпаття, відвідують Львів. Кожен має можливість вибору – що йому цікаво, таку екскурсію відповідно і обирає.

Мені наприклад дуже подобається, коли набирається велика група людей і ми можемо їм показати Трускавець, Дрогобич, Борислав. Адже і в нас є багато що показати нашим гостям.

- Таким чином Ви робите промоцію…

- Кожен турист, який приїжджає до нас, в перший день отримує екскурсію по Трускавцю. Я дуже радію, коли бачу як групи людей по 40-50 чоловік інтервалом в 2 години йдуть дивитися Трускавець. Багато з них тут вперше, вони приїжджають і бачать, що це європейське місто. Багато людей дізнаються про «Нафтусю», тільки приїхавши до Трускавця. Частина з цих людей обов‘язково повернеться до нашого міста в майбутньому.

Люди їдуть до нас з туристичною метою, а в доповнення отримують консультацію лікаря, дізнаються про «Нафтусю», розуміють, які її лікувальні властивості. Про це обов’язково розповідають наші екскурсоводи.

Навіть якщо зараз у цих людей нема проблем зі здоров`ям, то через певний час ця інформація їм може знадобитися. І вже вирішуючи куди їхати на лікування, вони знатимуть про Трускавець, про «Нафтусю», про потужну діагностично-лікувальну базу міста-курорту. Так що ми працюємо не тільки на сьогодення, але й на майбутнє.

- Хоча проблем із заповнюваністю готель не має, та Ви постійно впроваджуєте якісь нові програми. Що нового плануєте впровадити найближчим часом?

- Ми не стоїмо на місці і фактично кожен місяць у нас з`являється як мінімум один маршрут. Для прикладу, минулої неділі ми їздили до Старого Самбора, вивчаючи можливість нового маршруту, перед тим вивчали можливість продовження маршруту зі Східниці до Рибника та Майдану, де є багато цікавих речей, зокрема популяція зубрів в Національному природному парку «Сколівські Бескиди». Правда, нас трохи стримує в цьому питанні якість доріг…

У нас є плани зробити на кожен день якусь закордонну екскурсію. Вже є певні напрацювання в цьому плані щодо Польщі, зокрема маємо дві екскурсії – Перемишль-Красічин та Сянок-Саліна. Плануємо возити наших гостей до Кракова, а в майбутньому організовувати екскурсії до Словаччини та Угорщини.

Детальніше про наші пропозиції можна дізнатися на сайті готелю «Трускавець 365» www.truskavets365.com.ua чи на нашій сторінці в мережі Фейсбук.

- Політика і бізнес невіддільні. «Трускавець 365» інколи пов`язують з партією «Самопоміч», можливо тому, що тут перед виборами був офіс цієї партії чи тому, що у їдальні харчуються працівники міськради. Проте особисто Вас не було помічено у якихось політичних проектах. Чи плануєте в майбутньому паралельно з бізнесом зайнятися і політичною діяльністю?

- Не розумію, з якого дива наш готель прив`язали до «Самопомочі». Так, дійсно, тут перед виборами «Самопоміч» орендувала офіс, але це нормальна практика. Нічого дивного немає і в тому, що тут іноді обідають працівники міськради. Це цілком логічно, бо по-перше ми найближчі, по-друге, тут якісне харчування, а по-третє, це обходиться досить бюджетно, тобто недорого. Тож запрошую і Вас, можете самі в цьому пересвідчитися. В нас система «шведський стіл», ціна 80 гривень – я думаю, що це найдешевше, що є на сьогоднішній день у Трускавці. Так що працівникам міськради нема що вигадувати і шукати щось інше.

Щодо особисто моєї політичної діяльності, то на сьогоднішній день є ще дуже багато роботи по готелю, тож просто фізично нема часу відволікатись. Думаю, що найближчим часом таке питання не стоїть.

- В галичан є такий стереотип, що східняки негативно ставляться до націоналістичних ідей і взагалі вони є меншими патріотами. Наскільки я знаю, Ви на своєму офісі в Кривому Розі вивісили червоно-чорний прапор. Звідки у східняка така патріотична позиція?

- Бачу, розвідка у Вас працює (сміється). Так, червоно-чорний прапор в нас на офісі висів з початку 2000-х. Коли почалися події 2014 року, то до нас навіть приїжджала міліція (ще поліції тоді не було) і робили нам зауваження, щоб ми зняли парпор, бо можуть бути провокації.

Щодо патріотизму, то я вважаю, що любити Батьківщину мають всі однаково – чи на Сході, чи на Заході, чи в Центрі. І з таким стереотипом, про який Ви говорите, треба всім дружно боротися. Щоб тут на Заході не думали, що східняки не люблять Україну, а на Сході не думали, що західняки їх не люблять і не поважають.

Хочу сказати, що Кривий Ріг останнім часом мене дуже радує своїм відношенням, змінами, які відбулися за останні два-три роки. Правда, в нас і раніше було багато патріотів, серед моїх друзів десь 99% відносяться до української справи так само, як і я. Але зараз у Кривому Розі я дуже часто чую українську мову, чого фактично раніше не було. Особисто це мене радує.

- Що Вам найдужче допомагає в роботі у Трускавці, а що заважає?

- Найдужче мені допомагає мій колектив, який складається з професіоналів, людей, які люблять свою роботу. Це відчувають і про це говорять наші гості.

Також велику увагу розвитку готелю приділяє власник нашої мережі «365». Завдяки добре налагодженій співпраці ми маємо можливість швидше вирішувати питання, які постають на порядку денному.

Навіть інколи не віриться, що за два роки ми змогли сформувати таку чудову команду готелю «Трускавець 365». Особливо хочу відзначити наших екскурсоводів, які є високопрофесійними у своїй сфері, і завдяки яким з кожної екскурсії наші клієнти повертаються задоволеними, сповненими позитивних вражень, з новими знаннями і бажанням приїжджати до нас знову і знову.

Окрім колективу мені допомагають мої друзі. За два роки в мене у Трускавці їх появилося досить багато…

- А вороги появилися?

- Які вороги, якщо ми всі разом робимо добру справу?

- Як думаєте, над чим потрібно попрацювати у Трускавці і владі, і бізнесу, щоб розвиток міста був ще відчутнішим?

- Я думаю, що не скажу нічого нового, адже всім зрозуміло, що Трускавець – це в першу чергу курорт. І розвиватися він має саме як курорт, в напрямку залучення відпочивальників, туристів – як українців, так і іноземців.

На мій погляд, курорт розвивається, але роботи є ще багато – як для влади, так і для бізнесу. Промоція, інфраструктура, логістика, облагородження…

Треба менше говорити, а більше працювати. Тоді й буде результат.

Спілкувався Володимир Ключак

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