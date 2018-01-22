Сергій Євтушок: «Батьківщина» намагається врятувати Трускавець від монополіста”

By  | 22.01.2018 | Filed under: Публікації

Відома на весь світ туристична перлина України Трускавець знаходиться під загрозою зникнення через недбалість чиновників, що дозволяють монополісту знущатись над унікальним родовищем «Нафтусі» та інших мінеральних вод міста.

Про це заявив народний депутат від «Батьківщини» Сергій Євтушок, звертаючись до першого віце-прем’єр-міністра України під час Години запитань до уряду в парламенті.

«Україна – молода та багата унікальними природними ресурсами та надрами країна, змушена боротися з пронизаною корупцією владою, що не дає можливості утримувати Богом дані нам блага на користь українських громадян. Нині в критичному стані знаходиться Трускавець, відомий на весь світ своїми унікальними мінеральними водами!» – зазначив парламентарій.

Він розповів, що причиною такої ситуації є недбале господарювання ПрАТ «», що володіє монопольним правом на всі об’єкти гідромінеральної бази міста.

«У 2001 році, всупереч чинному законодавству, Трускавецькою міською владою було передано у приватну власність новоствореній структурі ЗАТ «Трускавецькурорт» 124 об’єкти державної, профспілкової та комунальної власності курорту. З того часу Державною службою геології та надр України за невиконання природоохоронних заходів неодноразово призупинялася, а потім знову відновлювалася дія спеціального дозволу на користування надрами для «Трускавецькурорту», – поділився політик.

Народний депутат зазначив, що стан об’єктів курортної бази нині є критично незадовільним.

«Цей горе-господарник, кінцівки якого ведуть в офшорні кіпрські зони,  знищує Трускавець. 80% майна було розпродано або просто розкрадено. Всупереч закону, монополіст не допускає до перевірки Державну екологічну інспекцію України», – розповів він.

Сергій Євтушок звернувся до присутніх представників уряду з вимогою не допустити ліквідації Трускавця як курорту, та закликав у супроводі МВС провести відповідні перевірки ПрАТ «Трускавецькурорт».

Василь Перешко

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