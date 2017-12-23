Сергій Розора: «Я – за гармонію»

«Рух нових сил» – це політична сила, до якої привернута увага українців внаслідок радикальних акцій протесту та чіткої антипорошенківської позиції. У Трускавці прихильників Саакашвілі очолює відома людина, підприємець, волонтер Сергій Розора. З ним і спілкуємося 21 грудня про «Рух нових сил», а також про його проекти, бачення і пріоритети.

Приводом до розмови стала ще й масована брехлива атака на цю людину зі сторони так званої «московської групи» у Трускавці, що дає можливість розставити крапки над «і» в багатьох справах.

- Пане Сергію, 20 грудня в кінотеатрі «Злата» було організовано перегляд фільму «Кіборги» для учнів старших класів трускавецьких шкіл. У кого виникла така ідея і як діти сприйняли цей важкий емоційно, але правдивий фільм?

- Ми давно займаємося допомогою пораненим бійцям АТО, і серед них з самого початку були «кіборги» – оборонці Донецького аеропорту. Наша співпраця з військовим санаторієм у Трускавці полягала в наданні медичної допомоги, а саме сеансів голкотерапії від доктора Кіма. Так от, серед тих, кому доктор Кім допомагав одужувати, були оборонці Донецького аеропорту. До речі, Ви тоді подавали інформацію про це, зокрема було інтерв`ю з «кіборгом» Василем Гриником (позивний Вай-Фай).

І Василь Гриник, і Костя Кузик, і інші «кіборги» розказували нам в деталях, як ішла оборона аеропорту.

Наш друг кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, який ще до війни (здається, у 2012 році) отримав головну нагороду Трускавецького кінофестивалю «Корона Карпат» за свій фільм «Хайтарма», вів передачу «Хоробрі серця». Там власне йшлося про захисників аеропорту і взагалі про подвиги героїв війни. Ця передача йшла, а потім чомусь перестала виходити.

Тему «кіборгів» ми піднімали і на наших зустрічах з командиром Західного авіазагону полковником В`ячеславом Засенком під час його лікування у Трускавці. Він якраз займався хлопцями, які там воювали, допомагав вдовам, сім`ям загиблих, виготовленням нагород – медалей «За оборону Донецького аеропорту». Тоді ще ми посприяли, щоб наші місцеві хлопці, які брали участь в обороні Донецького аеропорту, отримали ті нагороди на урочистих заходах у Львові.

А крім того, в мене в готелі «Клуб рН» безкоштовно відпочивали сім`ї «кіборгів», так що ця болюча тема мені є добре знайомою. Тож коли вже цей фільм («Кіборги») було створено, у мене не виникало жодних сумнівів – його треба показувати якомога більшій кількості людей, у тому числі нашій молоді з метою патріотичного виховання.

Нещодавно Василь Гриник («кіборг» з позивним Вай-Фай) був у мене черговий раз на лікуванні, і він їздив до Львова на допрем`єрний показ цього фільму. Саме він мені розповів, що у Львові на цей перегляд прийшло дуже багато дітей. І я тоді подумав собі: «А чому б і в нас такого не зробити?». Шкода, звичайно, що наші місцеві власті про це не подумали, адже дуже багато коштів виділяється на різні концерти, причому сотні тисяч, то могли і в цьому випадку домовитися з кінотеатрами, які завжди підуть назустріч – так, як нам пішов назустріч кінотеатр «Злата».

Дітям треба було показати цей фільм, бо ворожа пропаганда, яка робиться Кремлем, створює штучних героїв, населення ідеологічно бомбується, а ми часто не маємо що протиставити їм у відповідь. Тож фільм «Кіборги» – це наша достойна відповідь, правдива історія, заснована на реальних фактах.

На фільм ми запрошували учнів та молодь старше 16 років, хоча на перегляд прийшли і трошки молодші. Всі вони були вражені, адже фільм, як Ви сказали, емоційно важкий. Але він несе величезне смислове навантаження, виховує, бо враження залишаються ще довго після перегляду. Я радий, що нам вдалося це зробити у Трускавці – продемонструвати фільм «Кіборги». Шкода, щоправда, що в залі залишалися вільні місця – прийшли переважно лише учні НВК «СЗШ №2-гімназія»…

- Нещодавно Ви були в Києві, де брали участь в акціях протесту, організованих «Рухом нових сил» Міхеіла Саакашвілі. Як Ви оцінюєте ці акції протесту і яка, на Вашу думку, взагалі ситуація в нашій державі?

- Акції потрібні – для того, щоби влада розуміла, що вона йде неправильним шляхом і що не за цю владу люди віддавали свої життя, а для того, щоб щось в країні змінювалося. А наразі ми бачимо, що в країні формується новий режим. Тому ми вийшли показати владі, що ми з цим не змиримося і що вона має зупинитися та почати працювати по тих вимогах, які люди ставили на Майдані.

Інша справа, що я, для прикладу, не прихильник провокаційних дій. Якщо це мав бути мирний марш, то це мав бути мирний марш, і ніяких штурмів.

Я ще з часів Майдану займався розслідуванням провокацій попередньої влади, і в мене є фільми-розслідування, в яких показано, як такі провокації влада влаштовувала і як ними вона штовхає маси в потрібному напрямку. Всі ці розслідування я ще в 2015 році заніс в Генеральну прокуратуру, в головне слідче управління, проте ніяких розслідувань не проводиться. І це при тому, що з моїм відео Порошенко ще в 2013 році заходив у Генеральну прокуратуру. Видно, нікому правди не треба. Тому ми не можемо збудувати нову Україну…

- Як так сталося, що Ви очолили «Рух нових сил» у Трускавці, адже раніше ж Ви керували осередком партії «Воля»? І хто очолює осередки «Руху нових сил» на Дрогобиччині (якщо, звісно, сказати це Вам дозволяє партійна дисципліна)?

- У мене дисципліна є власна – я завжди за правду, а не за партійну дисципліну. Бо ті партійні дисципліни приводять країну до різних революцій і війн.

Після Майдану ми їздили з різними акціями протесту до Києва, щоб були прийняті закони про люстрацію. Тоді я і сконтактувався з «Волею», ми спільно пікетували Верховну Раду, потім пішли на вибори, а як «Волю» зняли з виборів, то ми пікетували ЦВК. Так що я кілька років очолював осередок «Волі».

Коли ж у лютому цього року анонсували створення «Руху нових сил» у Києві, то я прийшов, послухав і зрозумів, що там багато емоцій. Я ж більше прагматик, хоча й розумію, що наші люди здебільшого ведуться саме на емоції – коли хтось візьме вила в руки, то в нього буде більший рейтинг, ніж у того, хто оперує фактами.

Та коли наша політична сила влилася в «Рух нових сил», то автоматично і я перейшов у «Рух нових сил». У Трускавці цю політичну силу я очолюю вже декілька місяців.

Що стосується наших сусідів, то зараз триває робота по створенню ряду осередків. По Бориславі ми працюємо зокрема з Осипом Магуром.

Ще скажу, що колись до мене поступила пропозиція очолити «Рух нових сил» від одного з заступників керівництва Дрогобича. Він пропонував мені очолити «Рух нових сил» у Трускавці, щоб повернути тут до влади попереднього мера пана Козира. Тоді я йому відмовив…

- Деякі політикани з числа вчорашніх різко критикують Вас і пробують причепити Вам якийсь компромат, зокрема шляхом очорнення в мережі Фейсбук та іншими способами. Відповідаючи їм, Ви теж не добираєте слів. Можете сказати, з чого розпочалося Ваше протистояння з «групою козирних» у Трускавці? Може ще зі спалення прапора «Фронту змін»?

- Мені деколи кажуть, що я співпрацюю з владою, але в мене чомусь так виходить, що з владою я ніколи не співпрацював. Коли люди йдуть у владу, на мерів, під час виборів, то ще лояльно розмовляють про співпрацю в інтересах міста (бо я ніколи не лобіював своїх власних інтересів). Але коли приходять до влади, тоді стають чітко зазомбованими на своїх інтересах.

Коли Козир прийшов до влади, то я мав намір придбати у «Трускавецькурорту» зруйноване приміщення в парку. Він мав зустрічатися з керівництвом «Трускавецькурорту» і я попросив його довідатися за ціну. Козир сказав мені, що воно не продається. Через два тижні я придбав це приміщення і розпочав реконструкцію. А він мені тоді сказав, що я там не зможу працювати і що мене «євреї взули».

Ще він сказав, що я там не зможу займатися господарською діяльністю, бо це перша санітарна зона – вони тоді якраз переносили межі санітарної зони, хоча в мене були всі карти, на яких було чітко видно, що приміщення не є в першій санітарній зоні. А вони перенесли межі на середину приміщення. Тоді я і брав участь у пікетах, які організовували місцеві підприємці, художники, туроператори та інші люди.

А ще тоді наклалося, що моя сестра зробила перегородку у приміщенні на вул. Довженка, і їй сказали викупити приміщення дорожче в п’ять разів – і таких прикладів тиску на підприємців було значно більше. Це був 2012 рік.

А нещодавно заходжу на сторінку Ольги Галабали і в одному з постів бачу комент, який стосується виключно мене, де мене звинувачують у якихось корупційних схемах з владою. Писала ці коменти Леся Дідик, тож я зайшов до неї на сторінку. Там вона гадить на Саакашвілі і пише, що пора озвучити, хто керує осередком «Руху нових сил» у Трускавці.

Я вже казав, що з команди Козира підходили до мене і пропонували очолити «Рух нових сил». Вони ж співпрацюють з Дубневичами, і з самого початку вони хотіли взяти «Рух нових сил» під свій повний контроль. Навіть на початку головний офіс «РНС» в Києві знаходився в приміщенні Дубневичів, а потім, коли пройшло об`єднання з «Волею», «Рух нових сил» переїхав. І всі ті осередки, що вони планували зробити під Дубневичів і під Порошенка, були усунуті від керівництва. Так що вони планували використати «РНС» як інструмент повернення до влади, а коли це їм не вдалося, то тоді вони почали нас очорнювати.

- Які перспективи «Руху нових сил», на Вашу думку? Чи має шанси ця політична сила стати провідною опозиційною партією, а згодом і отримати владу в Україні?

- А «Рух нових сил» і зараз є головною опозиційною силою. Бо решта партій всі під кимось «ходять» і ведуть політику згоди з існуючою владою. Єдина партія, яка відкрито виступає проти того, що коїться в Україні – це якраз «Рух нових сил».

- А «Свобода»?

- «Свобода» була при владі, вони очолювали корупційні схеми. Я хочу сказати, що політичні партії – це якраз отой фундамент корупції в Україні. Коли вони приходять до влади, то ділять корупційні схеми і їх використовують.

- Не боїтеся, що таке саме буде з «Рухом нових сил»?

- Тому має працювати закон. Очолює людина корупцію – хай її садять…

- Хто зараз є головним ворогом України і як з ним боротися?

- Головний ворог України сидить в Адміністрації Президента. Ті політичні партії, які створюють більшість (Блок Порошенка, «Народний фронт»), об`єдналися з регіоналами, і зараз реванш такий самий, як був після Ющенка.

- Я думав, що Ви головним ворогом назвете Росію…

- Росія – це постійний зовнішній ворог. А от влада українська – це той ворог, який привів війну сюди, який приховує багато фактів.

Чому росіяни їдуть на війну в Україну? Бо росіянам намалювали картинку, а наша влада нічого не робила, щоб ту картинку розвінчати. Я ж займаюся розслідуванням по Майдану і всім кажу, що Кремль здійснив провокацію, щоб ввести силовий сценарій розчленування України, такий «Механічний апельсин». За допомогою цього режим Путіна хоче законсервувати свою владу в Росії.

- Ваше волонтерство розпочалося задовго до Майдану та війни. І зараз, допомагаючи воїнам АТО, Ви не забуваєте про хворих дітей, дітей-сиріт, інших потребуючих. Ваша благодійність – це Ваша християнська позиція чи щось інше? Адже в Україні є значно заможніші від Вас люди, які, однак, взагалі не роблять добрих справ…

- Все залежить від того, які людина ставить пріоритети. Чи вона християнин, чи атеїст, чи буддист – все залежить від цінностей, які сповідує людина. Наприклад, є й священики, які думають тільки про збагачення, хоча більшість – порядні. Тому я завжди кажу, що як людина розставить пріоритети, так вона і живе, так і діє…

- А який у Вас пріоритет зараз?

- Я – за гармонію. Люди мають жити в нормальній країні, їхні діти мають вчитися в нормальних школах, має бути нормальна медицина, а нормальна влада має думати, як забезпечити людям ту гармонію, а не грати на почуттях людей і на дешевому популізмі. І не йти до влади лише для власного збагачення і щоб грабувати.

- Завершується 2017 рік. Як Ви оцінюєте його для України в цілому і для Трускавця зокрема, та яким прогнозуєте рік наступний?

- Для України рік був важкий, поступу вперед не було…

У Трускавці були якісь реконструкції, але з такими бюджетами, як зараз у Трускавці, то тут має бути взагалі фантастика. Тобто, того, що робилося, явно замало.

Ну і треба думати про тих, для кого ти це робиш. В Україні не думають про український народ, а в Трускавці не думають про відпочивальників. В нас в основному думають про себе.

Щодо наступного року, 2018, то прогнозувати не буду. Час покаже…

- Дякую за розмову.

Спілкувався Володимир Ключак.

До теми. Кого обслуговує Леся Дідик і що у неї спільного з Шапокляк та Кисельовим

Декілька днів тому зайшов на сторінку давньої знайомої та однопартійця Halabala Ola (Ольга Галабала – прим. ред.) і несподівано бачу на пост Олі про притиски однопартійців комент Лесі Дідик, де ця “журналістка” написала про мене і звинуватила мою сім’ю у корупції

“Не узагальнюйте. У нас навпаки, очільник Вашої політичної сили має неабияку преференцію в Трускавці, можна сказати корупційну. Міський голова видав Розпорядження про розміщення виносної літньої торгівлі його дружині в першій санітарній зоні, виріс цілий навіть вже не літній майданчик.”

А на своїй сторінці в ФБ, де Дідик гадить на Саакашвілі, просить мене зробити заяву: “Хто у нас у Трускавці очолює Рух нових сил? Час робити заяву.”

Роблю заяву.

Я з 2014 року був у партії “Воля” і керував її осередком у Трускавці. Після входження партії “Воля” в об`єднання “Рух Нових Сил” Михайла Саакашвілі я став керувати осередком РНС.

Не скажу, що я був згідний з усіма моментами та подіями, як на кордоні, так і під Жовтневим палацом (відповідальність несуть організатори цих акцій). Хто слідкує за моєю діяльністю, той знає, що я противник таких провокацій як штурми адмінбудівель та інших установ, зокрема і Жовтневого палацу, тому що я займався розслідуванням проровокації-штурму АП на Банковій 01.12.13р. Цією провокацією тодішня влада за сценарієм Кремля запустила кривавий сценарій в Україні для зміцнення кремлівського режиму в Росії.

Але в мирній ході в підтримку закону про імпічмент один раз брав участь. Бо вважаю, що влада має знати, що народ проти узурпації влади організованим злочинним угрупуванням Порошенка-Яценюка, як і попереднім прокремлівським злочинним угрупуванням. Ще в 2014 році ми з однопартійцями з “Волі” пікетували ВР і домоглися прийняття закону “Про люстрацію”

На жаль, теперішня влада зробила все, щоб він не спрацював ефективно і зберіг корумпованих, але вірних режиму посіпак.

А тепер хочу поговорити на чиє замовлення ця горе-журналістка так зацікавилася РНС та мною.

Декілька місяців тому до мене з пропозицією очолити Рух Нових Сил звертався представник козирної команди і пропонував разом попрацювати над поверненням Козира до влади.

Я делікатно відмовився, бо вже маємо досвід їх керування, коли підприємцям перешкоджали вести підприємницьку діяльність, було вкрадено багато майна міста (будинок туриста, санстанція та ін.), а розміри хабарів досягали цифр з шістьма нулями в доларах США за сприяння в бізнесі. Забудівельники розраховувалися з ними квартирами.

Туристичним фірмам в парку було зрізано рекламні носії, а коли вони почали ставити реклами на лавки, то була спеціально розібрана бруківка, ніби для заміни кабелю, що як більмо стояло до дня міста, а потім в авральному порядку недбало покладена назад, так і без брехливої заміни. А ще туристам висипали машинами пісок для перешкоджання роботи та викликалися наряди міліції. Цілі шоу, а все для того, щоб загнати туристичні фірми на свій дерев’яний базарчик. Яка ж то влада без корита-базарчика. Декілька найкращих місць, які мали призначення інформаційного центру записали на своїх представників і ось корупційні гроші потекли до організаторів.

А художників як ганяли, не давали їм продавати картини біля бювету, мотивуючи тим, що в 1-й санітарні зоні не має бути торгівлі та ніякої господарської діяльності. Художники судилися з міським головою, і на суди вони витратили 10000$. Яке ж було блюзнірство, коли після всього цього після запуску торгівельного центру в туалеті, без будь-яких дозволів та погоджень, художникам запропонували взяти в оренду приміщення для зберігання картин.

Далі буде.

Сергій Розора, Фейсбук

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