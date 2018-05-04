Шахраї представляються керівниками податкової

Шановні керівники підприємств і підприємці!

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області звертає увагу, що останнім часом мають місце випадки шахрайства з боку невстановлених осіб, які від імені керівництва Трускавецького відділення або Дрогобицької ОДПІ у телефонному режимі вимагають кошти у представників бізнесу під різними приводами («непроведення перевірки», «вирішення питань», «надання допомоги службі» тощо).

Тому Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ звертається до платників податків і наголошує, що шахраї, які діють у такий спосіб, не мають жодного відношення ані до керівництва ОДПІ, ані до її працівників.

Просимо бути обачними, не піддаватися на провокації, а у разі отримання інформації про такі пропозиції, вчинення протиправних дій від імені працівників органів ДФС негайно інформувати управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Львівській області за телефоном (032)-297-36-09 або відповідний підрозділ Національної поліції за номером телефону 102.

Трускавецьке відділення Дрогобицька ОДПІ

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