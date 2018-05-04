Шахраї представляються керівниками податкової

By  | 04.05.2018 | Filed under: Новини

Шановні керівники підприємств і підприємці!

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області звертає увагу, що останнім часом мають місце випадки шахрайства з боку невстановлених осіб, які від імені керівництва Трускавецького відділення або Дрогобицької ОДПІ у телефонному режимі вимагають кошти у представників бізнесу під різними приводами («непроведення перевірки», «вирішення питань», «надання допомоги службі» тощо).

Тому Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ звертається до платників податків і наголошує, що шахраї, які діють у такий спосіб, не мають жодного відношення ані до керівництва ОДПІ, ані до її працівників.

Просимо бути обачними, не піддаватися на провокації, а у разі отримання інформації про такі пропозиції, вчинення протиправних дій від імені працівників органів ДФС негайно інформувати управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Львівській області за телефоном (032)-297-36-09 або відповідний підрозділ Національної поліції за номером телефону 102.

Трускавецьке відділення Дрогобицька ОДПІ

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • Ogłoszenie
    04.05.2018 | 08:27

    Szanowni goście Truskawca! 4 maja 2018 roku z 16:30 do 21:00 w Truskawcu odbędzie się I Etap Mistrzostw Ukrainy z rally. W związku z tym dostęp do miejskiej pijalni wód mineralnych będzie ograniczony! Prosimy rodziców zatroszczyć się o bezpieczeństwo własnych dzieci i nie zostawiać ich bez nadzoru. Przechodzić trasę współzawodnictw można tylko w wyznaczonych dla [...]

  • Запрошуємо на роботу бібліотекаря
    02.05.2018 | 09:26

    URBAN бібліотека м. Трускавця запрошує на роботу молоду людину на посаду бібліотекаря читального залу. Вимоги до претендентів: - вища освіта; - постійне місце проживання в м. Трускавець; - впевнений користувач ПК та Інтернету; - бажання навчатися і розвиватися. Умови роботи найкращі серед бюджетних установ міста. Графік роботи: щодня з 10.00 до 19.00, в суботу з [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви