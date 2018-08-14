Шахраї видають себе за податківців

Дрогобицька ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській попереджає, що на території обслуговування знову активізували свою діяльність шахраї, які з метою заволодіння грошовими коштами суб’єктів господарської діяльності видають себе за працівників фіскальної служби.

Встановлено, що з телефону номеру 098-797-23-83 платникам податків надходять телефонні дзвінки нібито від керівника Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ з проханням надати фінансову допомогу, а також шахраї надсилають SMS-повідомлення з проханням перерахувати 10 тис. гривень на рахунок 5167 8020 0150 1771, відкритий в Ощадбанку.

Тому Дрогобицька ОДПІ звертається до платників податків і наголошує, що шахраї, які діють у такий спосіб, не мають жодного відношення до керівництва ОДПІ.

Просимо бути обачними, не піддаватися на провокації, а у разі отримання інформації про такі пропозиції, вчинення протиправних дій від імені працівників органів ДФС негайно інформувати управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Львівській області за телефоном (032)-297-36-09 або відповідний підрозділ Національної поліції за номером телефону 102.

Дрогобицька ОДПІ

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