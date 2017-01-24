№69098 Шановні мешканці Львівської області!

By  | 24.01.2017 | Filed under: Акценти
Акценти/

Львівська обласна державна адміністрація засвідчує свою відповідальність перед Вами щодо підвищення якості життя в області.
З цією метою проводимо інформаційну кампанію з приводу роз’яснення умов законодавства про працю.
Доводимо до відома, що з 1 січня 2017 року в Україні розмір мінімальної заробітної плати становить 3200 гривень.
А це означає, що розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати.
Чимало роботодавців ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної плати і, бажаючи уникнути зайвих, на їхню думку, витрат, видають працівникам зарплату в “конвертах”.
Погодившись на одержання зарплати в “конвертах”, Ви свідомо обкрадаєте самі себе.
Нагадуємо, що тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним.
Пам’ятайте, що працівник, який отримує зарплату в “конверті” офіційно вважається непрацюючим.
Йому не зараховується страховий стаж, а відповідно:
- він не буде одержувати пенсію по віку;
- його можуть звільнити в будь-який час, без жодних компенсацій.
- у нього немає права на відпустку;
- права на оплату лікарняних та допомогу по безробіттю;
- права не працювати у вихідний та святковий день;
- права на охорону праці;
- права на соціальне страхування.
УВАГА!!!
У 2017 році змінюється розмір пенсійного забезпечення!!!
Мінімальний розмір пенсії за віком становитиме:
– з 1 січня 2017 року – 1247 грн;
– з 1 травня 2017 року – 1312 грн.;
– з 1 грудня 2017 року – 1373 грн.
У випадку порушення Ваших прав щодо нарахування (отримання) заробітної плати та пенсії, повідомляйте про це Головне управління Держпраці у Львівській області (м. Львів, вул. Міцкевича, 8, тел. 235-76-73) або Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10, тел. 261-31-07)

Львівська обласна державна адміністрація гарантує, що готова вислухати і допомогти кожному з Вас, адже:
легалізація заробітної плати – це гідне забезпечення Вашого майбутнього!
ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ЛЬВІВЩИНИ!!!
Для оперативного вирішення Ваших проблем
у Львівській обласній державній адміністрації діє
ГАРЯЧА ЛІНІЯ 112
Будь-яке Ваше звернення не залишиться без уваги органів влади!!!

Трускавецький вісник

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