Східниця гордиться такими лікарями

Як інформує офіційний сайт Східницької селищної ради, 21 квітня ц.р. в Києві відбулась науково-практична конференції з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» на тему «Роль і місце народної медицини в комплексній терапії». В конференції активну участь взяв східничанин Дмитро Сенишин – лікар-невропатолог Львівської обласної лікарні відновного лікування, реабілітаційне відділення якої знаходиться в смт. Східниця.

Лікар Дмитро Сенишин виступив з доповіддю на тему «Особливості відновного лікування хворих на розсіяний склероз на бальнеологічному курорті Східниця». Розсіяний склероз (РС) – одне з найпроблемніших захворювань в неврології, має мультифакторну природу, характеризується множинними розсіяними вогнищами демієлінізації в головному і спинному мозку. Хворіють на це захворювання люди у віці 20 – 40 років, частіше жінки.

На основі напрацьованого матеріалу по цій темі, особистих досліджень і спостережень лікар Сенишин склав порівняльну таблицю патогенезу РС і фізіологічної дії апітоксину, мінеральних вод на організм людини.

Дмитро Мар`янович Сенишин каже, що «офіційно у медичній літературі про відновне лікування сказано дуже мало, в основному використовується фітотерапія. Через тривале високовартісне, медикаментозне лікування, відсутність спеціалізованих центрів відновного лікування більше 90% хворих залишаються один на один зі своїми проблемами. Керуючись вищенаведеним, беручи до уваги порівняльну таблицю виникла потреба пошуків шляхів профілактики і лікування РС природними факторами».

Результат відновного лікування – на 10-12 день від початку всі хворі відчувають покращення самопочуття, нормалізується сон, покращується настрій, наростає м`язова сила, збільшується рухова активність, покращується функція тазових органів. Віддалений аналіз через 3-6 місяців – позитивна динаміка.

Поєднання використання апітерапії з прийомом продуктів бджільництва і мінеральної води типу «Нафтуся» може використовуватися як допоміжний метод лікування таких захворювань, як РС, паркінсонізм, подагра. А також як один з основних методів лікування хворих після обширних оперативних втручань, хіміотерапії, променевої терапії.

За актуальність даної проблеми в медицині та новизну лікар зі Східниці Сенишин Дмитро Мар’янович був відзначений та нагороджений подякою.

Трускавецький вісник

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