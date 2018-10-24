Східниця має шанс стати містом обласного значення

By  | 25.10.2018 | Filed under: Новини

На сайті Верховної Ради України оприлюднено проект Постанови «Про внесення змін в адміністративно-територіальному устрої Львівської області, зміну статусу селища міського типу та встановлення меж міста Борислав».Проект подав народний депутат України Валентин Ничипоренко, котрий є власником комплексу «Три сини та донька» у смт. .

В проекті Постанови пропонується:

1. Зменшити межі міста обласного значення Борислав Львівської області на 693 га у зв’язку із вилученням з його складу селища міського типу Східниця.

2. Віднести селище міського типу Східниця Бориславської міської ради Львівської області до категорії міст обласного значення Львівської області.

3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень забезпечити взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних із зміною статусу селища міського типу Східниця Львівської області та, щодо зменшення меж міста обласного значення Борислав Львівської області.

Завданням проекту Постанови є збільшення інвестиційної привабливості Східниці, створення можливостей покращення життя її місцевих жителів, а як наслідок – додаткове наповнення коштами місцевого та державного бюджетів. Проект Постанови в супроводі пояснювальної записки подано минулої п’ятниці, 19 жовтня. Ознайомитися з документами можна за посиланням http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64841

Нагадаємо, що найменшим містом обласного значення на Львівщині є Моршин. Такого статусу не має м. Стебник, котрий досі входить в склад Дрогобича, хоча і обирає свого міського голову.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • №88066 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    24.10.2018 | 11:56

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 10 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • №87983 Робота в Польщі
    22.10.2018 | 14:22

    Офіс-менеджер зі знанням польської мови Агенція, яка займається інформаційно-консультаційними послугами по працевлаштуванню в Польщі шукає офіс-менеджерa. Обов’язки: -опрацювання телефонних дзвінків -консультування та ведення клієнтів -частково робота з документацією -організаційна робота по офісу Вимоги: -знання польської мови на розмовному рівні -привітність, вміння спілкуватися з людьми -відповідальність, організованість, цілеспрямованість, пунктуальність -чесність та порядність -досвід роботи не обов’язковий, [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви