Східниця має шанс стати містом обласного значення

На сайті Верховної Ради України оприлюднено проект Постанови «Про внесення змін в адміністративно-територіальному устрої Львівської області, зміну статусу селища міського типу Східниця та встановлення меж міста Борислав».Проект подав народний депутат України Валентин Ничипоренко, котрий є власником комплексу «Три сини та донька» у смт. Східниця.

В проекті Постанови пропонується:

1. Зменшити межі міста обласного значення Борислав Львівської області на 693 га у зв’язку із вилученням з його складу селища міського типу Східниця.

2. Віднести селище міського типу Східниця Бориславської міської ради Львівської області до категорії міст обласного значення Львівської області.

3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень забезпечити взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних із зміною статусу селища міського типу Східниця Львівської області та, щодо зменшення меж міста обласного значення Борислав Львівської області.

Завданням проекту Постанови є збільшення інвестиційної привабливості Східниці, створення можливостей покращення життя її місцевих жителів, а як наслідок – додаткове наповнення коштами місцевого та державного бюджетів. Проект Постанови в супроводі пояснювальної записки подано минулої п’ятниці, 19 жовтня. Ознайомитися з документами можна за посиланням http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64841

Нагадаємо, що найменшим містом обласного значення на Львівщині є Моршин. Такого статусу не має м. Стебник, котрий досі входить в склад Дрогобича, хоча і обирає свого міського голову.

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