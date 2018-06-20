Східниця обігнала Трускавець не лише з амфітеатром, але й з аквапарком

By  | 20.06.2018 | Filed under: Новини

Сьогодні, 20 червня, у смт. відкриють сучасний аквапарк на базі готельного комплексу “Три Сини і Донька”. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА. У будівництво аквапарку, яке розпочали торік, інвестували 26 млн гривень.

Аквапарк включає два дитячі басейни (№1 розміром 18х25 м та глибиною 50 см, №2 розміром 5х8 м та глибиною 40 см_ з дитячими атракціонами) та два басейни для дорослих. Перший басейн для дорослих є басейном відпочинкового типу (розмір 20х12 м, глибина 140 см), другий – спортивного типу з трьома доріжками (розмір 25х8 м, глибина 180 см).

Також для відвідувачів створили  водні гірки – мультіслайд (трійна швидкісна гірка), анаконда (екстремальна гірка з швидкісними поворотами), циклон (спуск для однієї людини, що закінчується водяним барабаном, в якому людина обертається по принципу центрифуги), рафтінг (відкрита гірка у вигляді жолоба, спуск по ній імітує сплав по гірській річці), бумеранг (гірка комбінованого типу для екстремального спуску на надувних кругах).

Східницький п’ятизірковий готель «Три сини та донька»  у  місяць  приймає близько 1400 відпочивальників.

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