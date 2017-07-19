Східниця: шлях розвитку

Туристи в Східниці: хто, звідки і скільки?

Літо 2017 року як курортний сезон для жителів Східниці не є надто вдалим. Криза та війна на Сході, брак коштів не сприяють відпочинку. Але літо – пора відпусток, і незважаючи ні на що, люди їдуть саме сюди відпочивати.

Травень та червень: Східниця була заповнена на 80%. На середину липня на відпочинку тут перебуває трохи більше 4 тис. осіб. Східниця завантажена на 90%. Але не слід забувати, що Східниця, як і всі курорти в Україні, є курортом сезонним, завантаженість залежить від пори року. Тому в Східниці чотири місяці в році є курортники, а вісім місяців Східниця живе надією.

Вартість житла від 100 грн. за ніч в приватному секторі (приватний сектор – основна привабливість курорту). Забронювати номер в готелі чи приватній садибі можна за 300 грн. в добу на 2 особи, 350-400 грн. на 3 особи, але не менше як на три доби. Великі 3- та 5-зіркові готелі та курортно-оздоровчі комплекси завантажені майже 100-відсотково і це не дивно – розпал сезону.

Східниця приймає і бідних, і дуже багатих курортників. Термін перебування 10-18 днів. Сюди просто їдуть на вихідні 2-3 дні – такий собі уік-енд в Східниці.

Відпочивальники в Східниці в основному (90%) жителі України. Географія міст, звідки прибули туристи, виглядає так: Вінниця, Суми, Полтава, Херсон, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв та Київ. Є невеликі групи туристів з Білорусі, Росії та Польщі – частка закордонних туристів складає неповних 10 %.

Частка чоловіків та жінок на курорті однакова: 50 на 50%. Багато приїхали на відпочинок сім`ями з дітьми. Доступна цінова політика на житло та харчування спрацьовує. Пообідати в Східниці можна за 50-65 грн. Велика кількість кафе, ресторанів та бістро, де завжди смачно годують.

Селище набирає обрисів курортного туристичного містечка і це факт, який не можна заперечити. Хоча її не можна вважати курортом в класичному розумінні цього слова. Східниця не має статусу навіть курорту місцевого значення, це просте селище, і що парадокс, навіть в адміністративних межах вона належить до міста Борислав (це дуже шкодить розвитку цього населеного пункту як курорту). Проте криза оминула це поселення, воно розбудовується, незважаючи ні на що – дякуючи людям, що тут живуть, їхній силі волі та бажанню щось змінити.

Східниця не живе минулим

Не привертаючи до себе особливої уваги, а замикаючи ключові проекти на наближених до влади бізнесменах, цей курорт швидко розвивається. Східницею відкрито не цікавляться ані державна влада, вона не є в центрі інтересів серйозних інвесторів з України та закордону.

Про Східницю дуже рідко пишуть журналісти, не згадують це селище засоби масової інформації, курорт не надто представляють на міжнародних туристичних виставках. Навіть інколи здається, що Східниця перебуває в інформаційній блокаді. Проте зайвий галас Східниці не потрібен. Людський поголос про феномен цього поселення та цілющу силу його повітря та води робить свою справу. Туристи сюди просто їдуть на відпочинок…

Історія розвитку та вдосконалення

Для того, щоб сюди потрапити, потрібно піднятися на перевал Цюхів Діл та хребет гори Локоть, а потім опуститися, зійти донизу в долину річки Стрий. Подорожуючому відразу стає зрозуміло, чому саме назва Східниця (від слова «сходити»).

Хоча вам обов`язково розкажуть легенду, що в сиву давнину поселення мало іншу назву. Колись його називали Золота Баня. І на пагорбах гори на Згарах (назва району Східниці) стояв монастир. Блистів він банями церков на сонці. Та вороги напали на край, спалили монастир, а люди повтікали в гори. З часом люди почали сходити з гір в долину і поселення назвали Східниця. А головна вулиця селища по сьогодні носить назву Золота Баня.

Садиби та готелі тут розташовані на гірських схилах, що робить відпочинок привабливим завдяки унікальному ландшафту: Яворинка, Згари, Прикірне, Горби, Джежник, Турівське та Лужанка, Маріля – кожна частина селища має свою назву (всього 17 вулиць). Близько 3-ох тисяч місцевих жителів, загальна площа селища десь 5 кілометрів повздовж річки. Всього 3 санаторії, 7 оздоровчих комплексів і пансіонатів та більше 100 приватних готелів, вілл та садиб..

«Хто пізнав смак Східницької води, той зрозумів ціну свого здоров`я..» – це гасло рухає Східницею.

Чисте свіже повітря, гори та смерековий ліс, мінеральні води – що ще потрібно для відпочинку? Кліматичний курорт, де наявні цілющі джерела: 15 джерел з мінеральною водою та 4 свердловини, про це ви дізнаєтесь з інформаційних щитів про курорт.

Для того, щоб зрозуміти феномен цього курорту, необхідно поглянути на нього з чотирьох боків: заходу, сходу, півдня та півночі. Піднятися на схили пагорбів, що огортають Східницю та скуштувати їх цілющу силу – мінеральні джерела. Відразу стає зрозуміло, що найпопулярніші серед курортників в Східниці джерела:

- залізисті №13 гідрокарбонатна-кальцієва (з великим вмістом іонів заліза), своєрідний матеріал для гемоглобіну);

- типу содові № 2-с та №118 гідрокарбонатно-натрієва (тип «Боржомі», «Поляна квасова»);

- джерела №1 №3; дебіт цих джерел невеликий, тому завжди тут черги до води;

- джерела,№ 8, 9, 10 (слабокисла гідрокарбонатно-кальцієва – для лікування нирок);

- №25 та 26 гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієво-магнієві води (ці води мають всі характерні групи мікроорганізмів вод типу «Нафтуся»).

Проте найбільш популярне серед відпочивальників джерело №18. Відпочивальники подейкують, що воно творить справжні дива, має особливу силу та несе заряд життєвої енергії.

Шляхи розвитку

За 18 джерелом варто піднятися асфальтованою дорогою півтора кілометра догори і відкрити для себе майбутнє Східниці – 5-зіркове диво: лікувально-оздоровчий комплекс «Три сини та донька». Ідеальне розташування, вишукана територія та першокласний сервіс – це найбільша таємниця Східниці, її майбутнє.

Територія селища нагадує великий будівельний майданчик. Це просто треба бачити, і тоді зразу стає зрозуміло куди рухається цей курорт. Східниця не тримається за минуле, не хизується минулими досягненнями та минулою славою. Тут просто працюють, розвиваються та рухаються вперед . Цей рух не можна спинити.

Територія південного економічного району з назвою Тримісто (Дрогобич, Борислав та Трускавець) на фоні побаченого виглядає дуже непривабливо, навіть депресивно і це факт. Незрозуміло, чому досі цього ніхто не хоче визнати.

Східниця – це туристичне майбутнє цілого регіону

Добра система інформації та логістика з вказанням напрямів руху, де легко можна віднайти те, що шукаєш. Велосипед – це те, що зараз модно серед відпочивальників. Велика кількість пунктів прокату велосипедів робить курорт доступним та мобільним. Правда, відсутні рекреаційні велосипедні маршрути (точніше, опис веломаршрутів та їх знакування), проте напрямки туристи вже вибрали самі. Принаймні, можна нарахувати як мінімум з добрий десяток. Ще на курорті з`явився новий вид транспорту – електро-ретроавто для туристів, що надає курорту шарму та сприяє зручному пересуванню.

Сюди їдуть на власному авто, чи просто йдуть пішки та розбивають палатки в лісі відпочивають «дикунами». Для цього тут існують відведені місця – спеціальні рекреаційні зони. Ви забули, як пахне іван-чай, м`ята чи деревій, а може хочете поласувати лісовими ягодами – гайда до Cхідниці…

Дуже популярні рекреаційні пішохідні маршрути. Цьому сприяє велика кількість вказників з чітко вказаним напрямком. Популярні піші прогулянки до Урицьких скель та околицями Східниці, до водоспаду Лазний та сходження на гору Парашку.

Тішить, що в селищі появились місцеві туристичні оператори, що не лише організовують екскурсії, але й надають якісні туристичні послуги та приймають на відпочинок туристичні групи з України та Польщі. Зокрема, це туристична компанія лікувально-оздоровчого колмплексу «Ді Анна» та туроператор «Сузір`я Карпат».

Цього року курортники вибирають близькі та доступні за ціною екскурсійні маршрути до Урича, на рибалку, мандрівки до гірськолижних центрів «Захар Беркут» та Славське, традиційно екскурсії до Жовкви, Львова та на Закарпаття..

Місцева влада робить все для розвитку малого та середнього бізнесу, сприяє розвитку суміжних туристичних та курортних послуг, розуміючи, що лише так можна реформувати міську інфраструктуру. Заплати податок, допоможи чим можеш розвитку поселення та працюй.

Мережа святкових заходів та фестивалів: Новий Рік в Східниці, День молоді, Політ на повітряних кулях, «Східниця трофі 2017» – ці заходи вже стали візитною карткою. Вони доступні та цікаві, кожен курортник чи житель є одночасно і глядачем, і співучасником заходу.

А програма святкувань фестивалю «Східницьке літо» сприяє популяризації курорту. Кожні вихідні в суботу, неділю та святкові дні на сцені місцевого амфітеатру проходить якесь театралізоване дійство чи культурна програма. Все це дуже подобається курортникам та сприяє збільшенню кількості туристів.

Проблеми та шляхи їх вирішення

Цьому поселенню ще необхідно вирішити цілий ряд внутрішніх проблем: з дорожньою інфраструктурою (логістикою), модернізацією інженерних комунікацій (берегоукріплення річки, водопостачання та каналізування), необхідно збудувати новий автовокзал, добрий медичний діагностичний центр, аква-парк, плавальний басейн та приміщення бювету.

Треба прийняти концепцію:«Дій сталого розвитку селища» та комплекс заходів з охорони мінеральних джерел, розробити проект «Створення інформаційно-туристичної інфраструктури».

Найголовніше для Східниці – побудова нової дороги. Чотири з половиною кілометри дорожнього покриття від Східниці до села Урича та на Верхнє Синєвидне дали би прямий вихід до траси Київ-Чоп. Це набагато скоротило би шлях до основних транспортних магістралей та міста Львова (оминаючи незручний перевал та Борислав), сприяло б розвитку та модернізації курорту. Це дорога життя, вона дала б можливість поєднати Східницю з залізничним шляхом до станції Сколе з виходом на Львів таЧоп( П`ятий Пан-Європейський транспортний коридор, прямий вихід на Італію, Словенію, Угорщину, Словаччину, Польщу). На цю дорогу та на нові перспективи свого розвитку чекає курорт Східниця.

Необхідні зміни на часі

Поселення Східниця вимагає від державних структур змін на часі, з метою пристосування до новітньої реальності.

Але все це можливе лише тоді, коли Східниця отримає статус окремої адміністративної територіальної одиниці (селище обласного підпорядкування), стане центром територіальної громади, незалежної від Борислава чи Дрогобича.

Східниця – це курорт кліматичний, де наявні оздоровчі лікувальні фактори, який повинен отримати особливий статус курортного поселення – «Курорт державного значення». Цього вимагає час.

Віктор Пиців

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