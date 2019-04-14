Шкідливі звички чи здоров’я

Сьогодні особливо гостро стоїть проблема виховання здорової молоді. Здоров’я – найбільша людська цінність, яку, на жаль, багато людей починають цінувати і берегти, вже втративши значну частину цього скарбу, відпущеного їм природою.

В Трускавецькій міській бібліотеці для дітей зібрались за круглим столом учні 7-Б класу СЗШ №3 (класний керівник Наталія Дашко), щоб обговорити питання про шкідливі звички та здоровий спосіб життя.

Бібліотекар Леся Цісінська розповіла присутнім про куріння, алкоголь, наркотики, які негативно впливають на стан здоров’я людини, та боротьбу з ними. Діти називали шкідливі звички, що їх набувають люди, наводили приклади поганих звичок своїх знайомих, а також переглянули відео “Діти і наркотики”, “Дитячий алкоголізм”, “Казка про шкідливість паління”.

З учнями проведено вікторину “Я здоров’я бережу, сам собі допоможу”, гру-вікторину “Книгу прочитаєш – про здоров’я все пізнаєш”.

Бібліотекарі при розмові з дітьми намагались довести їм, що без алкоголю, наркотиків, цигарок можна досягти поваги серед однолітків. Потрібно берегти своє здоров’я та займатись спортом. Втратити своє здоров’я дуже легко, а повернути неможливо. В народі кажуть: “Є каяття, а нема вороття”.

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