Школярі дізналися про види покарань для неповнолітніх

У приміщенні СЗШ № 1 м. Трускавця відбулася правова вікторина для учнів 7-х, 8-х класів на тему «Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх» за участю дирекції СЗШ № 1 м. Трускавця та головного спеціаліста відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Катерини Сех.

Під час правової вікторини головний спеціаліст відділу Трускавецьке бюро правової допомоги розповіла учням про види покарань, які застосовуються до неповнолітніх при вчиненні ними кримінальних правопорушень. Після цього школярі переглянули фільм «Діти за ґратами», по закінченню якого учні активно обговорили проблемні ситуації, які впливають на вчинення кримінальних правопорушень

Нагадуємо, що Трускавецьке бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової знаходиться за адресою: м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян із 8.00 до 17.00 год. (крім святкових та вихідних днів).

Трускавецький вісник

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