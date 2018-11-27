Школярі спробували себе в ролі суддів

By  | 10.12.2018 | Filed under: Новини

10 грудня суддя-спікер Трускавецького міського суду Львівської області Тетяна Василюк та керівник апарату суду Віталій Корчинський провели «Урок справедливості» присвячений темі правосуддя для учнів 2 класу середньої загальноосвітньої школи №1 м. Трускавця. Про це інформує прес-служба Трускавецького міського суду.

Школярі дізнались про діяльність суду, основні принципи судочинства, спрямовані на захист прав громадян, про притаманні судовій системі атрибути – символи судової влади,  а також про права та обов’язки дітей. Також діти з захопленням переглянули презентацію на тему: «Права дитини» та поділились своїми враженнями.

Під час уроку діти переглянули мультфільм про суд, знятий в рамках грантового проекту «Підвищення обізнаності дітей з діяльністю судів» за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя».

Крім дискусійного та цікавого діалогу, школярі змогли спробувати себе у ролі суддів та чесно вирішити спір. Діти вражають своєю допитливістю, кмітливістю та щирим бажанням усіх помирити!

Зустріч проходила невимушено та в дружній атмосфері. Діти залишились сповненими приємних вражень від проведеного заходу. На згадку про зустріч школярі отримали наліпки з серії «Справедливці» та буклети з основними правами дитини.

Проявили ініціативу та допомогли представникам Трускавецького міського суду в організації заходу в Асоціації розвитку суддівського самоврядування України та в адміністрації СЗШ №1 м.Трускавця (директор Володимир Щигель).

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • №89282 Офіційна робота в Німеччині.
    27.11.2018 | 11:10

    Офіційна робота в Німеччині, з оплатою від 8 євро/год і більше. Офіційне оформлення відбувається, по відрядженню форма А1 (від польської фірми на практику). Для оформлення на роботу потрібна польська робоча віза (з терміном не менше трьох місяців, або біометричний паспорт ( не менше 90 днів). Працевлаштування тільки офіційне, з віковим обмеженням до 50 років. Знання [...]

  • Запрошуємо на роботу
    31.10.2018 | 13:24

    ТзОВ «ГКК «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу інструктора з ЛФК. Тел. для довідок (03247) 6-21-22. Також читайтеЗапрошуємо на відзначення 100-літнього ювілею створення ЗУНР (0)Запрошуємо на Свято подяки Богові (0)Заходи до 76-річчя створення УПА (0)Оголошується конкурс на найкращу наукову роботу серед студентів вишів України з гарантованою грошовою винагородою! (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви