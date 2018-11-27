Школярі спробували себе в ролі суддів

10 грудня суддя-спікер Трускавецького міського суду Львівської області Тетяна Василюк та керівник апарату суду Віталій Корчинський провели «Урок справедливості» присвячений темі правосуддя для учнів 2 класу середньої загальноосвітньої школи №1 м. Трускавця. Про це інформує прес-служба Трускавецького міського суду.

Школярі дізнались про діяльність суду, основні принципи судочинства, спрямовані на захист прав громадян, про притаманні судовій системі атрибути – символи судової влади, а також про права та обов’язки дітей. Також діти з захопленням переглянули презентацію на тему: «Права дитини» та поділились своїми враженнями.

Під час уроку діти переглянули мультфільм про суд, знятий в рамках грантового проекту «Підвищення обізнаності дітей з діяльністю судів» за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя».

Крім дискусійного та цікавого діалогу, школярі змогли спробувати себе у ролі суддів та чесно вирішити спір. Діти вражають своєю допитливістю, кмітливістю та щирим бажанням усіх помирити!

Зустріч проходила невимушено та в дружній атмосфері. Діти залишились сповненими приємних вражень від проведеного заходу. На згадку про зустріч школярі отримали наліпки з серії «Справедливці» та буклети з основними правами дитини.

Проявили ініціативу та допомогли представникам Трускавецького міського суду в організації заходу в Асоціації розвитку суддівського самоврядування України та в адміністрації СЗШ №1 м.Трускавця (директор Володимир Щигель).

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