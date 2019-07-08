Штаб кандидата заявляє про фейк та чорні політичні технології!

Сьогодні до нас надійшла інформація, що штаб одного з кандидатів по 121-му округу, який вже очевидно, програє вибори, готує провокацію щодо причетності Романа Ілика до начебто якихось корупційних дій.

Ця брехлива технологія не нова, вона добре відома і нам, і виборцям, яких намагаються ввести в оману. Ми вже проходили подібні маніпуляції на виборчих перегонах у 2012 р., коли Роман Ілик балотувався до Парламенту від Об’єднаної опозиції, а також в часи жорсткого протистояння корупційному режиму Януковича, Азарова, Пшонки.

Зазначимо, що останні роки Роман Ілик, працюючи у сфері охорони здоров’я, боровся із медичною мафією, ламаючи сотні схем, та викорінюючи корупцію. Сьогодні ж бачимо, реваншисти, працюючи із конкурентами на окрузі вирішили спільно впроваджувати брудні технології проти рейтингового кандидата.

Єдиний метод боротьби з подібними провокаціями – це чесність та відкритість. У свою чергу, закликаємо кандидатів вести достойну виборчу агітацію і показувати людям свої справжні досягнення та успіхи на національному, чи хоча б на регіональному рівні. Всю правдиву інформацію, ви можете знайти на офіційній сторінці Романа Ілика. У випадку виявлення фейків, просимо повідомляти до офісу кандидата, ми у свою чергу, звертатимемось у правоохоронні органи.

Прес-служба кандидата у Народні депутати України, Романа Ілика

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