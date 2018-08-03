Штат: роздувати чи скорочувати?

Вірш «Держслужбовець»

Протирає штани й рукави на сорочці,

Грає в ігри з комп’ютером, нудиться він,

На пусті балачки тратить гроші державні,

Це державний службовець – і він не один.

Він живе за рахунок всіх тих, що працюють,

Він простий паразит, непотрібний чиряк,

Розуміють усі – його фах непотрібний,

Що ж робити із цим і позбутися як?

Установи і офіси, служби і центри –

Непотрібне життя в них вирує, кипить.

І цукерки, і кава, коньяк і шампанське –

Починаєм корупцію з милих дрібниць.

Де є розум ясний, радикальний, рішучий,

Що розірве оце павутиння брудне?

А наразі надалі бур`ян розквітає

В час, як овоч поживний ще в зародку схне.

10.09.2007

Розмови про створення Трускавецької ОТГ то розгоряються, то вщухають. Якщо за відлік початку обговорення цієї теми взяти грудень 2015 року (стаття «Великий Трускавець»), то бачимо, що за два з половиною роки ідею Трускавецької ОТГ так і не вдалося реалізувати. А тим часом все йде по-старому, місто живе, як і раніше, згідно вигідної комусь роздутої структури бюрократично-чиновницького апарату. І хоча громадські діячі та здорово мислячі громадяни періодично піднімають тему потреби скорочення надмірно роздутого штату чиновників, проте, як кажуть, віз і нині там. На сесіях Трускавецької міської ради періодично затверджують щораз нові положення, а кількість урядників постійно збільшується на кілька штатних одиниць.

Більше 140 бюрократів на одне місто Трускавець – це не просто багато, це надзвичайно багато. Видатки на їхнє утримання трішки менші, ніж на утримання освіти та медицини. Хочете знати конкретні цифри, тобто у скільки обходиться громаді весь цей штат? Зайдіть на сторінку «Бюджет» в розділі «Економіка» на офіційному сайті Трускавецької міської ради. Там побачите всю необхідну інформацію у вигляді трьох слів «сторінка бюджет редагується». Але, повірте, цифр краще Вам не знати, бо від того, скільки ж грошей місто витрачає на утримання чиновників, можна отримати серцевий удар.

Чи зміниться щось з утворенням ОТГ? Чи не стане тих чиновників ще більше? Відповідь однозначна – ні! Тоді весь непотріб відсіється, а залишаться тільки ті посадовці, потреба в яких дійсно є. А щоб далеко не ходити, візьмімо, для прикладу, Славську ОТГ, де центром об’єднаної територіальної громади є селище-курорт Славське, до котрого приєдналися три сільські ради (всього в ОТГ входять одне селище та сім сіл). Нагадаємо, що в майбутню Трускавецьку ОТГ планується входження одного міста-курорту та семи сіл.

Отже, всю структуру Славської ОТГ можна побачити на одній сторінці офіційного веб-сайту цієї громади за посиланням https://slavska-gromada.gov.ua/aparat-radi-12-53-07-12-02-2018/ Є 45 працівників включно зі старостами сіл та техперсоналом (водій, прибиральниці, опалювачі). До речі, новостворена Славська ОТГ спромоглася зробити нормальний і зрозумілий сайт, чого Трускавець досі не має. Так, трускавчанин на рідному сайті аж ніяк не знайде інформацію ні хто очолює який відділ, ні хто в цьому відділі працює. Жодних прізвищ! А навіщо гласності та публічності? Бо ж люди можуть поцікавитися, чому так багато родичів займають різні адміністративні посади і за яким критерієм проводиться набір на роботу в мерію. Менше знають – краще сплять. А в Славській ОТГ бачимо не лише мінімальну кількість чиновників, а й прізвище кожного, фотографію і дані хто за що відповідає.

Тепер відносно відділів та управлінь. Цікавий факт – у Славській ОТГ є відділ освіти, культури, молоді та спорту. Оце оптимізація! Як думаєте, скільки відділів на цю тематику є у Трускавці? Якщо скажете, що три, то не вгадали. Бо окрім відділу освіти, відділу культури та відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради у нас є ще Служба у справах дітей та Центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. У кожному з цих структурних підрозділів Вам можуть розказати наскільки необхідною є їхня робота – і будуть абсолютно праві. Так, бо і молоддю треба займатися, і шкільництвом, і дозвіллям, і культурою, і неблагополучними сім`ями, і сім`ями, котрі опинилися в складних життєвих обставинах, і іншими соціальними, культурними, гуманітарними проектами. Але все це можна робити в рамках одного відділу! Так, це розуміє кожна тверезомисляча людина, але ж тоді з п’ятьох начальників начальником залишиться лише якийсь один. Тож як образити інших чотирьох? Нехай буде 5, нехай інколи їхні функції дублюються, це можна описати як співпрацю, і нехай ніхто нічого не чіпає. Бюджет Трускавця великий, він все стерпить. А після нас хоч потоп. Так чиновницьке мислення здобуває перемогу над здоровим глуздом.

Інших прикладів – хоч греблю гати. У Славській ОТГ є відділ туризму та комунікацій. У Трускавці жоден відділ чи управління не містить слів «туризм» чи «курорт». Жоден! Є, щоправда, окреме КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр». Натомість в нас є управління розвитку міста (по штату чисельніше, ніж весь відділ туризму та комунікацій у Славському), а крім нього є ще відділ інформаційної політики та зв’язків з громадськістю, відділ організаційного забезпечення діяльності виконкому, відділ з питань депутатської діяльності…

Можна передбачити якими будуть аргументи чиновників: Трускавець – це місто обласного значення, нам потрібні і такі кадри, і сякі, мусимо мати відділи, яких не вимагається від інших населених пунктів нижчого рангу. Але такі аргументи – звичайнісінькі відмовки з метою нічого не чіпати. Легше і далі отримувати гроші ні за що, а тільки за «паперову» роботу, плодячи купи макулатури.

Громіздка та багаточисельна структура не завжди означає ефективна. Так, це адмінресурс і кожному міському голові значно зручніше почувати себе великим паном, коли в його підпорядкуванні є не пів, а півтора сотні людських душ. Попередник Андрія Кульчинського Р. Козир з цього приводу навіть придумав собі забавку – рокіровку. Ти очолював відділ у справах сім`ї, молоді та спорту? Підеш очолювати архів. Ти очолювала міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді? Підеш керівником управління праці та соцзахисту. А на твоє місце переведемо начальника відділу культури. А ось цей відділ піднесемо до рангу управління, щоб збільшити штат та працевлаштувати кого треба. Так було, перестановки вражали, а про економію коштів ніхто й не думав. Бо ж гроші – громадські, чого їх жаліти. П’ять років гуляй душа, а після нас хоч потоп. Таку саму ситуацію маємо й зараз.

Заради справедливості варто зауважити, що ситуація з роздутим штатом – це не тільки проблема Трускавця. Аналогічна ситуація в інших містах регіону, області, України. Досить глянути хоча б на сусідні міста Борислав чи Дрогобич, де теж побачимо, що «обслуговуючий персонал» мера займає посади, які не потрібні ні громаді в цілому, ні кожному мешканцю міста зокрема.

Що зміниться після утворення ОТГ? Ті працівники сільських рад, які мають колосальний досвід та володіють необхідними вміннями, без роботи не залишаться. Частина їх однозначно буде працевлаштована в органі влади ОТГ. Ті працівники мерії, котрі сумлінно, чесно та професійно виконують свою роботу, залишаться на своїх місцях. Адже як мінімум 40-50 осіб у штаті управління Трускавецької ОТГ мусить бути. І відділ фінансів, і відділ архітектури та містобудування, і управління праці та соцзахисту залишаться, як і деякі інші, котрі виконують повноваження, делеговані громадам державою.

А що ж робити з непотрібними нікому посадами, відділами, конкретними людьми, які там працюють? Відповідь проста – якщо це хороші спеціалісти, то роботу собі вони знайдуть. Як би цинічно це не звучало, та в умовах ринкової економіки громада має діяти як підприємець чи як батько сімейства, а громадські кошти повинні йти на розвиток, а не на проїдання.

Час совка минув, час халяви минає, попереду – час прагматизму. Україна може бути сильною тільки тоді, коли сильною та заможною буде кожна територіальна громада. А об`єднання в ОТГ заради плюсування чиновників та їх чергового розмноження – це була б катастрофа. І для громад, і для України. Тому оптимізація мусить бути, скорочення штату замість роздування теж. І чим швидше цей процес запустити, тим більше виграє громада.

Володимир Ключак

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