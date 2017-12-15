Штраф Антимонопольного комітету для ПрАТ «Трускавецькурорту» – результат звернення Лева Грицака

By  | 15.12.2017 | Filed under: Новини

Генеральний директор ГКК «Карпати», голова МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця Лев висловив задоволення з того приводу, що Антимонопольний комітет України відреагував на його звернення щодо зловживання ПрАТ «» монопольним становищем і наклав штраф на цю структуру. Про це він повідомив у своєму пості на Фейсбуці.

«Вітаю з черговою перемогою прогресивно налаштовану Трускавецьку громаду, громадських активістів, депутатів Трускавецької міської ради, які 9 листопада 2017 р. на сесії прийняли рішення в протидію намірам ПрАТ «Трускавецькурорт» зробити вхід до бювету мінвод платним.

08.12.2017 р. адміністративна комісія Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ПрАТ «Трускавецькурорт» на 68 тис. грн. за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забезпечення гідромінеральною сировиною Трускавецького родовища в бюветах №1, 2. Цьому рішенню передувало звернення, фотокопія якого наводиться нижче.

«Борітеся – поборете!», – казав Тарас Григорович Шевченко. Разом переможемо!», – написав Лев Грицак.

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