№84841 штукатуримо будинки

У результаті нападу на підприємство, з метою пограбування , було викрадено печатку і штамп ПП Рестхауз.ЕДРПОУ 34119215. Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення [...]