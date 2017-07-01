Шукаємо активних громадян

/Конкурс на навчання для громадських радників/

Якщо Вам небайдужий розвиток Вашої громади, Ви добре розумієте її проблеми, прагнете змін і готові виділити час на допомогу громаді, запрошуємо Вас долучитися до міжрегіональної команди громадських радників.

У команді Ви пройдете спеціалізоване навчання з кваліфікованими тренерами, знайдете підтримку однодумців з усієї України, дізнаєтесь та навчитесь як можна ефективно направити свої зусилля на якісні зміни в житті громади. Ми пропонуємо навчання з різних питань, які можуть знадобитися раднику в громаді: безпека, фінансова грамотність, захист своїх прав, робота державних інститутів, пошук допомоги та встановлення зв’язків.

Щоб долучитися до формування команди та подати свою кандидатуру на навчання необхідно заповнити Інтернет-опитувальник (https://goo.gl/gvA6VJ) до 31 серпня 2017 року. Тут Ви зможете вибрати зручний для себе графік навчання і розповісти про Ваш досвід та бачення змін в громаді. Результати опитування буде опрацьовувати конкурсна комісія. Члени комісії можуть зателефонувати Вам і уточнити додаткову інформацію після отримання Ваших відповідей на запитання Інтернет-опитувальника.

За результатами відбору Ви будете запрошені на безоплатне навчання, яке проходитиме в три етапи в період з вересня по листопад 2017 року. Організатори забезпечують проживання, харчування та відшкодування транспортних витрат. Участь в усіх етапах навчальної програми обов’язкова, випускники отримають сертифікат. Про результати відбору Ви будете повідомлені телефоном або електронною поштою, яку вкажете в опитувальнику. Якщо виникають додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся, контактний номер телефону: +38 097 128 02 10 або електронна скринька: paralegals.network@gmail.com Також додаткову інформацію, доступ до Інтернету та, за необхідності, допомогу в заповненні опитувальника Ви зможете отримати в місцевих бюро або центрах правової допомоги за адресами:

Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, м. Стрий, вул. Ольги Бачинської, 1 а,

Бориславське бюро правової допомоги м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64

Миколаївське бюро правової допомоги, м. Миколаїв, вул. Чайковського, 18

Новороздільське бюро правової допомоги, м. Новий Розділ, бульвар Довженка, 10

Сколівське бюро правової допомоги, м. Сколе, Майдан Незалежності, 9,

Трускавецьке бюро правової допомоги, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62,

Дрогобицьке бюро правової допомоги,м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70,

Жидачівське бюро правової допомоги, м. Жидачів, вул. Маркіяна Шашкевича, 28.

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