Сіємо зерна миру для урожаю порозуміння та взаємодовіри

Під такою назвою Асоціація «Нові Горизонти» із партнерами-учасниками реалізовує проект, який став фіналістом конкурсу «International Alert» за Проектом «Психологічні зерна миру: реабілітація після травми та громадянський активізм в Україні», який фінансується ЄС через Інструмент зі сприяння стабільності і миру (ІССМ).

В конкурcі взяли участь понад сто громадських організацій України. Фіналістів конкурсу – 25, в тому числі й Асоціація «Нові Горизонти» з Дрогобича. Мета нашого проекту: інтеграція, об’єднання та соціалізація внутрішньо переміщених осіб (ВПО), приймаючих громад, учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих та зниклих безвісти шляхом соціальної згуртованості, толерантності та миробудівництва на Дрогобиччині.

Проект передбачає виконання наступних завдань:

1. Залучення до діалогу членів територіальних громад Дрогобиччини (місцеві жителі, ВПО, національні меншини та етнічні групи, учасники АТО та їх сім’ї), участі у соціальних заходах, що спрямовані на згуртування громад, гармонійне співіснування, підтримку інтеграційних та адаптаційних процесів серед ВПО та приймаючих громад, а також на зменшення соціальної напруги та вирішення конфліктів всередині громади;

2. Спонукання до активної діяльності, спрямованої на сприяння реінтеграції та соціалізації груп населення, які є постраждалими внаслідок конфліктів у країні шляхом просвітництва, системного навчання молоді, лідерів громад для поліпшення якості життя громад;

3. Створення довготривалого партнерства «влада-громада» з посиленням спроможності громадських організацій, мас-медіа створювати та підтримувати дієві засади відновлення соціальної згуртованості у регіоні шляхом побудови «майданчиків миру та порозуміння» та формування толерантної місцевої прозорої політики.

Нещодавно відбувся організаційний семінар «Регіональний діалог: практики соціальної адаптації та поширення європейських цінностей серед місцевих спільнот», в якому взяли участь 20 осіб (виконавці, Партнери, тренери, експерти з головних заходів, молодь). Було розроблено логічну матрицю реалізації Проекту. Моніторинг проекту здійснюватиме Координаційна рада у складі 7 осіб, виконавці, представники Партнерів (Коаліції ГО, мас-медіа, районної державної адміністрації та районної ради). З головними виконавцями та Партнерами підписано відповідні угоди.

В другій половині травня відбудеться дводенний семінар-тренінг для молоді (віком від 15 до 17 років, члени сімей учасників АТО, вимушених переселенців, в тому числі й кримських татар) –«Молодими руками покращуємо якість життя», «У кожній людині Сонце, тільки дайте йому світити» (провідна тренерка Леся Довганик).

А 9 червня на практичному семінарі-тренінгу «Мова миру – шлях успішної комунікації» у садибі сільського зеленого туризму «Родинне гніздо» (с. Жданівка) зберуться 20 представників регіональних мас-медіа, лідери ГО, територіальних громад, представники цільових груп проекту. Сьогодні від журналістів має лунати виключно мова миру. «Говоримо мовою миру, бо в наш дім прийшла війна» – переконані організатори навчання, лідери Асоціації «Нові Горизонти». Запрошуємо до участі в семінарі фахівців медіа Дрогобиччини – Франкового краю. Гостинно просимо до гірського села Жданівка, де як родину нас зустрічатиме гостинне «Родинне гніздо». До речі, учасники семінару зможуть подивитися на садибу з висоти пташиного лету.

Сьогодні волонтери Проекту проводять соціологічне опитування «Чи володіємо ми мовою миру?» щодо рівня поінформованості населення Дрогобиччини про проблеми толерантності, порозуміння та взаємодовіри. Його висліди будуть озвучені в ефірі регіонального радіомовлення «Франкова земля» (колективний кореспондент Національного та обласного радіо), друкованих медіа, соціальних мережах та, зокрема, під час проведення круглого столу «Форум діалогів та контактів для довіри та порозуміння». Готують свої творчі доробки й учасники конкурсу дитячого малюнку «Толерантність очима дитини». Переможці отримають атракційні призи, а їх малюнки будуть тиражовані як плакати та розміщені у різних публічних місцях, в тому числі й у громадському транспорті.

Тож запрошуємо до співпраці всіх небайдужих. Позаяк головне значення в розвитку громадських ініціатив, в т.ч. і завдань цього проекту для місцевих громад і суспільства в цілому, полягає у вдосконаленні і розширенні сфери комунікації громадян з державними органами на усіх рівнях (оснащення громадян необхідними ресурсами, формами, процедурами і механізмами співпраці з інститутами влади, інструментарієм впливу на державну політику шляхом, зокрема, формування своїх замовлень, з відповідною коректною артикуляцією, конструктивним чином формуючи власні потреби та інтереси, здійснення контролю за реалізацією громадських програм, що просувають реформи на місцевому рівні, спрямовані на толерантне відношення і недопущення дискримінації представників різних соціальних груп, рішення проблем, пов’язаних з соціальною адаптацією і інтеграцією внутрішніх переселенців, учасників АТО, “соціальних сиріт”, забезпечення їх соціально-культурної інтеграції в місцеве суспільство – Франковий край).

Наші Партнери: Дрогобицька районна державна адміністрація, районна рада, регіональне радіомовлення «Франкова земля», ГО «Адвокат».

Контактна інформація: Асоціація «Нові Горизонти». вул. Трускавецька, 64/1, к.6, а/с 7, м. Дрогобич, 82100, Львівська область. Тел/факс 03244-3-57-62, ел. пошта magliona@ukrpost.ua. Керівник Проекту – Олександр Магльона.

Олександр Магльона, Президент Асоціації «Нові Горизонти»

P.S. Інформація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу через International Alert. Її зміст є виключною відповідальністю Асоціації «Нові Горизонти», і ні в якому разі не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу.

Трускавецький вісник

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