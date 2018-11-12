№88783 Сімейні-радники

Перші результати роботи сімейного радника на Львівщині

Якщо психологічне насильство є: не мовчи-дій!

Від старту ініціативи “Сімейні радники” у м. Львові пройшов тиждень і ми вже маємо результати. До Надії Філінської-Іваньо звернулось 10 громадян. Більшість ситуацій, з якими звертались громадяни, стосуються стягнень заборгованостей по аліментах.

Ну а найцікавіше , то чоловік з проблемою психологічного насилля з боку колишньої дружини.

«Доброго дня. Мені потрібна ваша порада. Вже на протязі двох років моя колишня дружина не дає мені нормально жити. Постійно переслідує мене, розпитує про мене у наших спільних знайомих. А коли приходжу до доньки, ніколи не відпускає її зі мною, постійно ходить за нами та слідкує. Я знаходжуся в постійному стресі, друзі почали мене ігнорувати через постійні допити колишньої дружини. На роботі дивляться скоса через постійні телефонні дзвінки з питаннями чи я на роботі. Я звертався у поліцію, але вони сказали, що поки не буде побоїв, вони нічого не можуть зробити. На мої зауваження щодо систематичного психологічного насильства вони розводять руками. Допоможіть. Що мені робити???»

Нагадаємо, що психологічне насильство, відповідно до закону, – це словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи.

Тобто, те, що принижує честь та гідність особи, це і є насильство.

В даному випадку, потрібно описати детальніше всі випадки переслідування в заяві до поліції, яку підготувати у двох екземплярах, щоб мати доказ. Обов`язково слід вказати, що це все відбувається в присутності колег, знайомих і зазначити,що вони це можуть засвідчити ( як доказ).Така заява подається в канцелярію поліції, таку заяву зареєструють (відмовити не мають права), на екземплярі особи поліція ставить штамп про дату прийняття.

Якщо справді факт психологічного чи іншої форми насильства підтвердиться- це потягне за собою відповідну адміністративну відповідальність. Щодо зустрічей з донькою – в судовому порядку визначити години перебування з матір’ю та батьком!

ПАМ`ЯТАЙТЕ: Слово-це початок дій! Не мовчіть, якщо є проблема, вирішуйте її!

ЦЕ ЛИШЕ ПОЧАТОК! МИ І НАДАЛІ ДІЛИТЕМОСЬ З ВАМИ НАШИМ ДОСВІДОМ СІМЕЙНИХ РАДНИКІВ!

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