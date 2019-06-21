№94874 Скажи ні пліткам та шантажу: карається Законом

Начальник юстиції Львівщини Микола Станіщук продовжує розповідати про таке явище як булінг та відповідальність за нього.

Прояви булінгу дуже різні та не завжди помітні на перший погляд.

ПАМ`ЯТКА: психологічний булінг-це принизливі погляди, жести, міміка обличчя, поширення образливих чуток,погрози, жарти, шантаж.

Також, слід звернути увагу на дев’ять найпоширеніших ознак того, що ваша дитина зазнала булінгу:

1. В дитини мало або взагалі немає друзів, з якими вона проводить час.

2. Боїться ходити до школи або брати участь у заходах з однолітками (гуртки, спорт тощо).

3. В дитини з’являються зіпсовані речі.

4. Втрачає інтерес до навчання або раптом починає погано вчитися.

5. Приходить додому сумна, похмура, зі сльозами (або ж такі ознаки з’являються після спілкування в соціальних мережах).

6. Постійно відмовляється йти до школи, посилаючись на головний біль, погане самопочуття.

7. Має розлади сну.

8. Втрачає апетит, проявляє тривожність, страждає від низької самооцінки.

9. Дитина наносить собі ушкодження.

ВАЖЛИВО: АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

1. За булінг:

• штраф від 850 до 1700 грн;

• громадські роботи від 20 до 40 годин.

2. За булінг, вчинений повторно протягом року або групою осіб:

ПАМ`ЯТКА: за цей вид булінгу відповідальність застосовується до дітей від 16 років та батьків, чиї діти вчинили булінг у віці до 16 років.

• штраф від 1700 до 3400 грн;

• громадські роботи від 40 до 60 годин.

3. За неповідомлення керівником закладу освіти органам Національної поліції про випадки булінгу:

• штраф від 850 до 1700 грн.

• виправні роботи до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

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