Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно службовця ДП «Дрогобицьке лісове господарство»

By  | 29.12.2016 | Filed under: Новини

Слідчим управлінням прокуратури Львівської області завершено досудове розслідування стосовно одного із службових осіб державної лісової охорони держпідприємства «Дрогобицьке лісове господарство», обвинуваченого в службовому підробленні та розтраті державного майна.

Зокрема доведено, що останній в документах, необхідних для видачі лісорубного квитка для вирубування дерев зменшив діаметри дерев, чим вчинив службове підроблення. Внаслідок цього було знижено кубомасу лісопродукції, що спричинило збитки державному лісогосподарству в розмірі понад 31 тис грн.

На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Трускавецький вісник

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