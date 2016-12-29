Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно службовця ДП «Дрогобицьке лісове господарство»

Слідчим управлінням прокуратури Львівської області завершено досудове розслідування стосовно одного із службових осіб державної лісової охорони держпідприємства «Дрогобицьке лісове господарство», обвинуваченого в службовому підробленні та розтраті державного майна.

Зокрема доведено, що останній в документах, необхідних для видачі лісорубного квитка для вирубування дерев зменшив діаметри дерев, чим вчинив службове підроблення. Внаслідок цього було знижено кубомасу лісопродукції, що спричинило збитки державному лісогосподарству в розмірі понад 31 тис грн.

На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Трускавецький вісник

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