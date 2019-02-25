Скільки громадян і скільки баранів

Шановні друзі! 31 березня будуть не вибори, а перепис населення, де буде визначено скільки у нас громадян, а скільки, вибачте на слові, баранів.

Ви знаєте, що реальна вартість українського газу (з транспортуванням) становить близько 3 грн. 55 коп. за 1 м.куб.? Зараз ми платимо по 8 грн. 50 коп. З травня будемо платити по 9 грн. 85 коп. А з січня 2020 року – по 12 грн. 32 коп.

Та це не кінцеве підвищення. Бо ціну на газ для населення хочуть зрівняти з ціною, по якій його споживає промисловість. На сьогодні це близько 16 гривень.

Підвищення ціни на газ неминуче призведе до збільшення вартості електроенергії та росту цін взагалі. А також до інфляції, зменшення купівельної спроможності населення, подальшого зубожіння українського народу.

Які пояснення влади? Вони говорять, що нам (не їм, а нам!) потрібно погасити борг перед Міжнародним валютним фондом. У 2019 році це 11 мільярдів доларів. А тому, щоб отримати нові кредити від МВФ на погашення старих кредитів, влада показала кредиторам, звідки вона візьме кошти, щоб віддати позичені долари. От і беруть різницю між реальною вартістю газу і тією, яку ми платимо, і нібито спрямовують на погашення боргу перед МВФ.

Іншими словами, Порошенко і Гройсман понабирали кредитів, і нічого мудрішого не придумали, аніж те, щоб віддавали ці кредити ми – прості українці.

Це як у вартість бензину закладені кошти на ремонт доріг, так у вартість газу закладають складову на погашення кредитів МВФ.

Формула проста і цинічна: вони беруть, а ми віддаємо. І цей зашморг хочуть на нас натягнути назавжди. Розумієте, назавжди!

Така афера просто знищить середній клас. Ми будемо приречені на статус жебрака.

Таке враження, що існує якась міжнародна змова, результатом якої має стати очищення нашої землі від українців.

Населення вимирає. Мінус 233 тисячі громадян за рік! Вдумайтеся в цю цифру! Це приблизно 11 міст таких як Трускавець щорічно щезає з карти України.

Молодь виїжджає. Приблизно 1 мільйон молодих українців щороку покидає нашу державу. Більшість з них навіть не планують повертатися.

Патріотів знищують в котлах. А тим, хто залишився, створюють неприйнятні умови для проживання.

Підтримувати владу Порошенка суперечить елементарному здоровому глузду.

Що пропонує Юлія Тимошенко? Україна видобуває достатньо газу для потреб населення. Вартість цього газу з прибутком і доставкою становить 3 грн. 55 коп. за метр кубічний. По такій ціні Юлія Тимошенко пропонує продавати газ для потреб населення, в тому числі на опалення і гарячу воду. І таку ціну буде встановлено зразу ж після того, як Юлія Тимошенко стане Президентом України.

А кошти на погашення кредитів будуть брати з доходу від росту економіки, повернення з офшорів вкрадених в держави коштів, з наведення порядку на митниці, виведення економіки з тіні.

Друзі! У нас є тільки два варіанти: або голосувати за справедливу ціну на газ по 3 грн. 55 коп. за 1 м.куб., або за постійне зростання ціни на газ до 16 грн. і вище.

Ще одна дуже важлива тема – це якість, або калорійність газу. Якість газу при видобуванні і якість того газу, який ми споживаємо – це величезна різниця! Ви не задумувалися, що платите не лише за газ, а й за повітря, яке закачується в трубу разом з газом? Тільки на різниці в калорійності газу енергетичні олігархи здирають з нас мільярди. Та це вже зовсім інша розмова.

Пам’ятайте – 31 березня будуть не вибори, а перепис населення, де буде визначено, скільки в нас громадян, а скільки, вибачте, баранів…

Руслан Крамар

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